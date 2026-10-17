Küresel endeks sağlayıcısı MSCI, Borsa İstanbul'daki hisselerde fonlar üzerinden yapılan koordineli işlemler ve fiili dolaşım oranlarındaki şaibeler nedeniyle Türkiye'ye uyarıda bulundu. Sözcü'nün aktardığı habere göre, kurum Haziran 2027'ye kadar gerekli adımların atılmaması halinde Türkiye'nin "gelişmekte olan piyasa" statüsünden "sınır piyasa" veya "bağımsız piyasa" kategorisine düşürülebileceğini bildirdi. Bu gelişmenin ardından 6.6 milyon yatırımcısı bulunan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 2.89 kayıpla 11 bin 721 puandan tamamladı.

UZMANLARDAN DENETİM ELEŞTİRİSİ

Ekonomistler, piyasadaki manipülatif işlemlere karşı denetleyici kurumların yetersiz kaldığını savundu. Ekonomist Emre Şirin, halka arzlarda yaşanan sorunlara ve yabancı yatırımcının piyasadan uzaklaşmasına dikkat çekerken, Finansal Piyasalar Uzmanı İris Cibre denetleyicilerin en sert cezaları alması gerektiğini ifade etti. Analist Kürşad Bucak ise Sermaye Piyasası Kanunu'nda manipülasyonu engelleyecek daha katı düzenlemelere ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, MSCI'ın uyarısı sonrası yaptığı değerlendirmede, sermaye piyasası suçlarıyla mücadeleyi güçlendirecek yasal düzenlemeleri 2027 yılı başına kadar tamamlamayı planladıklarını açıkladı. Ancak piyasadaki tedirginlik endekse dolar bazında da yansıdı ve BIST 100 endeksi 235 dolara gerileyerek Haziran 2025'ten bu yana en düşük seviyesini gördü. Son bir ayda borsadaki şirketlerin toplam piyasa değeri 82 milyar dolar eriyerek 305 milyar dolara indi.

STATÜ DÜŞÜŞÜ NE ANLAMA GELİYOR?

Türkiye'nin "gelişmekte olan piyasa" statüsünü kaybetmesi, uluslararası fonların Türk hisselerinden zorunlu çıkış yapmasına yol açma riski taşıyor. Ekonomist Deniz Eresen'in dikkat çektiği Endonezya örneğinde, MSCI'ın benzer bir istişare süreci başlatması ülkenin borsa endeksinde yüzde 11'lik ani bir düşüşe ve 1998 Asya Finans Krizi'nden bu yana en büyük kaybın yaşanmasına neden olmuştu. Endonezya borsası, yıl genelinde yüzde 40 değer kaybederek küresel çapta en kötü performans gösteren piyasa konumuna geldi. Uzmanlar, olası bir statü kaybının şirketlerin dış finansmana erişimini zorlaştırabileceğini ve döviz kurları üzerinde ilave baskı yaratabileceğini belirtiyor.