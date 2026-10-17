Türkiye genelinde konut satışları, yüksek kredi faizleri ve finansmana erişim zorlukları nedeniyle yavaşlamaya devam ediyor. Gayrimenkul uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, son satış verilerinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,3, yılın ilk dokuz ayında ise yüzde 7,2 oranında düşüş yaşandığını açıkladı. İlk dokuz ayda 1 milyon 93 bin seviyesine inen satışlardaki daralmanın, ikinci el konut piyasasında belirgin şekilde hissedildiği aktarıldı.

Satışlardaki genel düşüşe rağmen ipotekli konut işlemlerinde yüzde 5 civarında bir artış kaydedildi. Tasarruf finansmanı şirketlerinin bu artışta önemli bir rol oynadığını belirten Özelmacıklı, yılın son çeyreğinde de bu tablonun piyasayı desteklemeyi sürdüreceğini bildirdi. Ancak mevcut kredi maliyetlerinin alıcılar üzerinde yarattığı baskı, piyasada hızlı bir hareketlenme ihtimalini zayıflatıyor.

İKİNCİ EL KONUTLARDA FİYAT AVANTAJI KİMLER İÇİN GEÇERLİ?

Konut fiyat endeksi verilerine göre, gayrimenkul fiyatlarında enflasyondan arındırılmış reel gerileme yüzde 6,8 seviyesine ulaştı. Özelmacıklı'ya göre, kendi oturacağı evi arayan ve nakit finansmanını kendi imkanlarıyla sağlayabilen alıcılar için ikinci el piyasasında oldukça cazip seçenekler bulunuyor. Kredi kullanmadan peşinatla alım yapabilenler, satıcıların fiyat beklentilerindeki esneklikten yararlanabiliyor.

AMORTİSMAN SÜRELERİNDEKİ KISALMA YATIRIMCIYI NASIL ETKİLİYOR?

Kira bedellerindeki artış hızının, konut satış fiyatlarındaki reel düşüşle birleşmesi gayrimenkulün kendini amorti etme süresini belirgin şekilde kısalttı. Uzmanların aktardığına göre, salt kira geliri elde etmek amacıyla piyasayı izleyen yatırımcılar için bu durum matematiksel bir avantaj yaratıyor. Fakat ikinci ve üçüncü konut alımlarına getirilen kredi kısıtlamaları, bu potansiyel talebin fiili satışa dönüşmesini engelliyor.

Yıl sonu itibarıyla toplam satışlarda geçen yıla oranla yaklaşık yüzde 10 seviyesinde bir gerileme öngörülüyor. Sektör temsilcileri, piyasadaki durgunluğun aşılması ve kiralık konut arzının artması için yatırımcılara yönelik finansman kısıtlamalarının esnetilmesi gerektiğini belirtiyor.