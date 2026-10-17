Şehirler arası kara yollarında yolcu ve eşya taşımacılığı yapan ticari araçlar için kış lastiği zorunluluğu 15 Kasım 2026 tarihi itibarıyla başlıyor. Sözcü Gazetesi'nin aktardığı bilgilere göre, her yıl düzenli olarak hayata geçirilen bu kural 15 Nisan 2027 tarihine kadar yürürlükte kalacak.

Ülke genelinde hususi otomobiller için yasal bir zorunluluk bulunmuyor. Buna rağmen, soğuk hava şartlarında yaz lastiklerinin yol tutuş performansı düştüğü için özel araçlarda da kış lastiği kullanımı sürüş güvenliği açısından büyük önem taşıyor.

VALİLİKLER TARİHLERİ DEĞİŞTİREBİLİR

Belirlenen bu yasal süreç, bölgesel hava ve iklim koşullarına göre esneklik gösterebiliyor. İllerdeki valilikler, kendi sınırları içerisindeki meteorolojik verileri dikkate alarak kış lastiği uygulamasının başlangıç ve bitiş tarihlerini birer ay öne çekme veya erteleme yetkisine sahip bulunuyor.

KIŞ LASTİĞİ NEDEN ÖNEMLİ?

Kış lastikleri, yapılarındaki özel bileşenler sayesinde 7 derecenin altındaki hava sıcaklıklarında sertleşmeyi önleyerek yola daha iyi tutunuyor. Fren mesafesini önemli ölçüde kısaltan bu özellik, gizli buzlanma ve kaygan zemin risklerine karşı trafik kazalarını en aza indirmede kritik bir rol üstleniyor.