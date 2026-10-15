UEFA Şampiyonlar Ligi’nin ikinci haftasında Manchester City ile PSG, İngiltere’deki Etihad Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Gol düellosuna sahne olan mücadelede PSG, rakibini 4-2 mağlup ederek sahadan 3 puanla ayrıldı.

PSG İLK YARIDA ÜSTÜNLÜĞÜ ELE GEÇİRDİ

Karşılaşmaya hızlı başlayan PSG, 13. dakikada Desire Doue’nin golüyle öne geçti. Fransız ekibi, 15. dakikada Ousmane Dembele’nin kaydettiği golle farkı ikiye çıkardı.

Baskılı oyununu sürdüren konuk ekip, 32. dakikada Vitinha’nın golüyle skoru 3-0’a taşıdı ve ilk yarıyı rahat bir üstünlükle tamamladı.

HAALAND’IN GOLLERİ CITY’YE YETMEDİ

İkinci yarıda farkı azaltmak için baskısını artıran Manchester City, 53. dakikada Erling Haaland’ın golüyle skoru 3-1’e getirdi.

PSG, 62. dakikada Akliouche’nin golüyle farkı yeniden üçe çıkardı. Manchester City’de Haaland, 75. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak skoru 4-2 yaptı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca PSG, mücadeleden 4-2 galip ayrıldı.

PSG ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE 2’DE 2 YAPTI

Bu galibiyetle Şampiyonlar Ligi’ndeki ikinci maçını da kazanan PSG, puanını 6’ya yükseltti. Manchester City ise 3 puanda kaldı.

Devler Ligi’nin bir sonraki haftasında PSG, sahasında Barcelona’yı ağırlayacak. Manchester City ise AEK ile karşı karşıya gelecek.