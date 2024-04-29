Türkiye'deki esrarengiz nesne vatandaşları tedirgin etti: Orada da görüldü!

Elazığ'ın Karakoçan bölgesindeki Okçular köyü sakinleri, gökyüzünde ilerleyen ve tanımlanamayan bir nesne tarafından endişeye kapıldı. Sabahın erken saatlerinde Avdelan mezrası üzerinde beliren bu esrarengiz nesne, yerel halk arasında merak konusu oldu.

Görgü tanığı Özgür Özcan'ın mobil cihazıyla çektiği görüntüler sosyal medyada hızla yayılırken Özcan'ın yaşadığı şaşkınlık ve tedirginlik hissi de görüntülere yansıdı. Benzer bir olayın, bir gün önce Muş'un Varto ilçesine bağlı Küçüktepe köyünde de yaşandığı ve bir çoban tarafından videoya alındığı bildirildi. Gökyüzündeki bu gizemli nesnenin ne olduğuna dair resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

DAHA ÖNCE HATAY VE MUŞ'TA DA GÖRÜLMÜŞTÜ

Hatay İskenderun semalarında gözlemlenen ve vatandaşlar arasında merak uyandıran üç gizemli cisim, yerel halkın dikkatini çekti. Ali Değirmenci adındaki bir görgü tanığı, bu cisimleri cep telefonu kamerasıyla kaydettiğini ve ilk gördüğü anda yaşadığı şaşkınlığı ve heyecanı saklayamadığını ifade etti.

Bu cisimlerin daha önce ülkenin farklı bölgelerinde de benzer şekillerde gözlemlendiği ve insan siluetine benzetildiği rapor edildi. Değirmenci'nin tanıklığına göre, bu cisimler takım elbise giymiş birer figür gibi görünüyor ve havada asılı bir durumda bulunuyorlardı. Olayın ardından cisimlerin her biri farklı yönlerde hareket etti ve gözden kayboldu.

Muş'un Varto ilçesindeki Küçüktepe köyü üzerinde akşam vakti gökyüzünde beliren ve insan siluetini andıran gizemli bir nesne gözlemlendi. Olay, yerel saatle 17.00 civarında meydana geldiğinde bir çobanın akıllı telefon kamerasına yansıyan bu esrarengiz figür, bölge sakinlerinde merak ve heyecan uyandırdı.

Nesnenin ne olduğuna dair kesin bir bilgi olmamasına rağmen, siyah, insan formunda ve hareketli olduğu rapor edildi. Çoban Murat Koç'un ifadesine göre, nesne aniden belirdi ve yaklaşık bir dakika boyunca gözlemlenebildi. Koç, yaşanan bu olağandışı durumu kayda alarak, daha fazla araştırma yapılması çağrısında bulundu.

Kaynak: Kamu Son Haber