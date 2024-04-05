Survivor Atakan'a, Adem Kılıççı'dan mesaj: 'Diğer çaldıklarını unutmuşlar'

Eski Survivor yarışmacısı ve eski milli boksör Adem Kılıçcı, Survivor'a katıldığı üç sezonda bir şampiyonluk ve iki de ikincilik elde etmişti.

Bu sezonun yarışmacılarından ve aynı zamanda eski şampiyonlardan olan Avatar Atakan, geçtiğimiz günlerde Adem Kılıçcı hakkında konuştu.

SURVIVOR İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR YAPTI

Geçtiğimiz günlerde Katarsis'e katılan Adem Kılıçcı, kendisine yöneltilen Survivor sorularına yanıt vermişti. Eski şampiyon, "Survivor'da önce ikinci, sonra şampiyon oluyorsun. All Star'da tekrar ikinciliğin var. Bu seneye ise katılmadın. Son ikinciliğin Türkiye gündeminde çok konuşuldu. Neler düşünüyorsun?" sorusuna şu açıklamayı yapmıştı:

Derler ya 'Rekabetin kirlenmemesi çok önemli' diye. Kirli bir rekabet vardı ama o rekabeti kirleten tam anlamıyla Nisa değildi. Zaman zaman çocukluklar yapardı, laf dalaşına girerdi, tuhaf tuhaf sözler ederdi. Ben bunları çok normal karşılayabiliyorum. Bunun daha inlerine girersek daha kötüsünü yapan insanlar vardı ve bunlar bir koloni halindeydi. Teker teker beni yarışmadan vazgeçirmek için o kadar çok uğraştılar ki. Bundan adım kadar eminim. Benim oradaki varlığım herkesi rahatsız ediyormuş. Bir ara gerçekten mobing yedim. Çok yıprandım, kendi içimde çok mücadele ettim. Nisa'nın şampiyon olması bana hiç koymadı. Hatta sevindim de. Ben kendime bir ikincilik yazsam, böyle bir ikincilik yazamam, senaristi ben olsam yazamam. 'Atakan, Ogeday ya da herhangi biri mi şampiyon olsaydı?' diye sorarsanız, kesinlikle Nisa'nın şampiyon olmasını isterdim. Net konuşuyorum, kulis yapmıyorum.

"BİZE DOLMA BIRAKMAMIŞTI"

Survivor'un geçtiğimiz gün yayınlanan bölümünde Avatar Atakan, Adem Kılıçcı hakkında: 'Buradan Adem'i sevgi ile anıyoruz, sağ olsun bize dolma bırakmamıştı.' dedi.



'DOLMA' GÖNDERMESİNE KAYITSIZ KALMADI

Avatar Atakan'ın kendisine yaptığı göndermeye sosyal medya hesabından bir video ile yanıt veren Adem Kılıçcı, şu ifadeleri kullandı:



Diğer çaldıklarını, yediklerini, içtiklerini muhtemelen unutmuşlar. Söz konusu ben olunca hatırlatılıyor bir şekilde. En azından biz çalıp sizin gibi kendimizi beslemiyoruz.