Vatandaşın TOGG isyanı: Aldığına alacağına bin pişman oldu

TOGG'un yerli üretim elektrikli otomobili, Adana'dan Ankara'ya gitmek isteyen bir kullanıcı için beklenmedik bir zorluğa sebep oldu. Otobanda şarj istasyonlarının yetersizliği nedeniyle yaşanan uzun kuyruk, kullanıcının 8 saatlik çileli bir bekleyişe dönüştü.

SAATLERCE ŞAJ İÇİN BEKLEDİ

TOGG kullanıcısı, az sayıdaki şarj istasyonu seçeneği yüzünden otobandan ayrılıp bir ilçedeki kilimci dükkanının önündeki şarj istasyonunu kullanmak zorunda kaldığını anlattı. İstasyonda sıra beklerken yaşadığı 8 saatlik bekleyiş, elektrikli araç kullanıcılarının karşılaştığı altyapı sorunlarına dikkat çekti.

TOGG kullanıcısı, yaşadığı zorlukları paylaşarak devlete ve ilgili kurumlara seslendi. Otobanlarda daha fazla şarj istasyonu kurulması çağrısında bulunan kullanıcı, elektrikli araç sahiplerinin benzer sıkıntılar yaşamaması için altyapının güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.