İstanbul Valisi Davut Gül, kentte yaşanan yağışların ardından dere yataklarını işgal eden yapıların yıkılmasına karar verildiğini açıkladı. Bölgede toprağın suya doyması nedeniyle olası toprak kayması ve bina çökme risklerine karşı yeni tedbirler hayata geçiriliyor.

Valilik açıklamasına göre, hasar tespit çalışmalarının gün içinde tamamlanması hedefleniyor. Yaşanan durumdan etkilenen vatandaşların hesaplarına pazartesi günü itibarıyla ilk etapta 10 bin lira tutarında destek ödemesi yatırılacak. Ayrıca, şebeke suyundan alınan numunelerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı bildirildi.

RİSKLİ BİNA SAKİNLERİNE MİSAFİRHANE ÇAĞRISI

Binalarının güvenliğinden şüphe duyan vatandaşlar, valilik koordinasyonunda güvenli alanlarda misafir edilecek. Bu uygulama, olası çökmelere karşı ikincil can kayıplarını önlemek adına geçici bir barınma çözümü sunuyor. Öte yandan, su baskını yaşanan bazı bölgelere güvenlik gerekçesiyle bilinçli olarak elektrik verilmiyor. Akıma kapılma tehlikesi tamamen ortadan kalkana kadar enerji kesintilerinin süreceği aktarıldı.