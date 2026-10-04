Mersin’in Mut ilçesinde polis ekiplerinin gece kulübü ve otellere yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 28 şüpheliden 22’si tutuklandı. Operasyon kapsamında 102 kişi hakkında uyuşturucu madde kullanma suçundan işlem yapılırken, 6 gazino ile 3 otelin ruhsatı iptal edildi.

GAZİNO VE OTELLERE EŞ ZAMANLI BASKIN

Mut Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından ilçedeki gazino ve otellere yönelik çalışma başlatıldı.

Yürütülen çalışmaların ardından belirlenen adreslere operasyon düzenleyen polis ekipleri, 28 şüpheliyi gözaltına aldı.

SİLAH VE YÜZLERCE MERMİ ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon kapsamında iş yerlerinde yapılan aramalarda ruhsatsız 2 tabanca ile 3 av tüfeği ele geçirildi. Silahlara ait toplam 398 mermiye de el konuldu.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

22 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

‘Uyuşturucu madde kullanılmasını kolaylaştırma ve özendirme’ suçlamasıyla hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden 22’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diğer 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

102 KİŞİ HAKKINDA İŞLEM YAPILDI

Operasyon kapsamında ayrıca 102 kişi hakkında ‘Uyuşturucu madde kullanma’ suçundan işlem yapıldığı bildirildi.

Yapılan denetim ve işlemlerin ardından ilçedeki 6 gazino ile 3 otelin ruhsatının iptal edildiği belirtildi.