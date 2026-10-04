A Milli Futbol Takımı, İtalya karşılaşması öncesindeki son çalışmasını Standard Liege kulübünün akademi tesislerinde gerçekleştirdi.

Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından futbolcular pas, rondo ve çeviklik çalışmaları gerçekleştirdi.

Antrenmanın devamında İtalya karşılaşmasına yönelik taktik çalışmalar yapıldı. Teknik heyet, rakibe karşı uygulanması planlanan oyun üzerinde dururken duran top organizasyonları da çalışıldı. İdmanın son bölümünde ise taktik oyun gerçekleştirildi.

EMİRHAN TOPÇU ANTRENMANI TAMAMLAYAMADI

Kritik karşılaşma öncesinde Emirhan Topçu’dan gelen haber teknik heyette endişe yarattı.

Dizindeki ağrı nedeniyle kamp döneminde daha önce gerçekleştirilen bir antrenmanda yer alamayan Emirhan Topçu, son çalışmaya takımla birlikte başladı. Ancak milli futbolcunun aynı bölgedeki şikayetinin yeniden ortaya çıkması üzerine antrenmanı yarıda bıraktığı bildirildi.

Emirhan Topçu’nun İtalya karşısında forma giyip giyemeyeceğine ilişkin durumunun yapılacak değerlendirmelerin ardından netleşmesi bekleniyor.

CAN UZUN BİREYSEL ÇALIŞTI

A Milli Takım’da durumu takip edilen bir diğer futbolcu ise Can Uzun oldu. Arka adalesinde ağrı bulunan genç futbolcu, antrenmanın ilk bölümünde takım arkadaşlarıyla birlikte çalıştı.

Can Uzun daha sonra takımdan ayrılarak kendisi için hazırlanan bireysel program doğrultusunda antrenmanını sürdürdü.

TFF YÖNETİMİ DE ANTRENMANI TAKİP ETTİ

Ay-yıldızlıların İtalya maçı öncesindeki son çalışmasını Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi de yakından takip etti.

TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ile Genel Sekreter Abdullah Ayaz, Standard Liege akademi tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanı tribünden izledi.

GÖZLER BOLOGNA'DAKİ KRİTİK MAÇTA

Hazırlıklarını tamamlayan A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1’inci Grup’taki 4’üncü karşılaşmasında yarın İtalya’nın karşısına çıkacak.

Bologna’da oynanacak mücadele öncesinde teknik direktör Vincenzo Montella ve ekibinin, Emirhan Topçu ile Can Uzun’un son durumunu yakından takip edeceği belirtildi. Ay-yıldızlı ekip, İtalya karşısında gruptaki konumunu güçlendirecek bir sonuç elde etmeyi hedefliyor.