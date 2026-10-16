Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinde yapılan bilimsel çalışmalar ve projeler uluslararası alanlarda başarılar getirirken diğer yandan da ALKÜ’deki birçok bilimsel çalışma dünyanın ilgisini çekmeye devam ediyor. Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tuna Akçay başkanlığında yürütülen Selinus arkeolojik araştırmaları, dünyanın en saygın tarih, bilim ve keşif yayınlarından National Geographic ve Avrupa basınında geniş yer buldu. Roma İmparatorluğunu en geniş sınırlarına ulaştıran, Batı dünyasında önemli bir imparator olan Traianus’un MS 117 yılında hayatını kaybettiği Selinus üzerine gerçekleştirilen araştırmalar, National Geographic’in İspanya, Portekiz ve İtalya yayınlarında okuyuculara aktarıldı. Dergideki yayın, İspanya, Portekiz, İtalya’nın yanı sıra Yunanistan, Macaristan ve Romanya basınında geniş yer buldu. Öte yandan Türkiye’nin İngilizce yayın yapan uluslararası haber platformu Türkiye Today de araştırmaları ayrıntılı biçimde okuyucularına duyurdu.

ROMA’NIN EN GÜÇLÜ İMPARATORUNUN ÖLDÜĞÜ SELİNUS YAKIN TAKİPTE

Selinus Antik Kenti, Roma İmparatorluğu’nu en geniş sınırlarına ulaştıran İmparator Traianus’un MS 117 yılında hayatını kaybettiği yer olarak biliniyor. National Geographic’in yayınlarında yer alan araştırmada, imparatorun yaşamı, askerî başarıları ve Roma’ya kazandırdığı altyapı projeleri ele alındı. Parlak bir stratejist ve başarılı bir yönetici olarak tanımlanan Traianus’un, Part İmparatorluğu’na karşı gerçekleştirdiği seferin ardından Roma’ya dönerken hastalandığı ve yolculuğuna devam edemeyen filosunun Kilikya kıyılarındaki doğal liman Selinus’a yanaştığı aktarıldı. Dergide, 63 yaşındaki imparatorun 8-9 Ağustos 117 tarihlerinde, kesin nedeni bilinmemekle birlikte kalp krizi veya ödem nedeniyle burada hayatını kaybettiği belirtildi. Birçok bilinmeyeni barındıran Selinus Antik Kenti, ALKÜ öncülüğünde yürütülen arkeolojik yüzey araştırmalarıyla da uluslararası bilim dünyasının yakın takibine girdi. National Geographic’te yayımlanan haberde, eylül ayı boyunca arkeolog, mimar ve filologlardan oluşan ALKÜ ekibinin bölgede gerçekleştirdiği çalışmaların, kalıntıların mevcut durumunu titizlikle belgelemeye odaklandığı vurgulandı. Araştırma Başkanı Doç. Dr. Tuna Akçay’ın, Selinus sakinlerinin ölüm alanlarını nasıl düzenlediklerini anlamak amacıyla mimari ve epigrafik ayrıntıları incelediği aktarıldı. Haberde ayrıca Traianus’un külleri Roma’ya götürülmüş olsa da imparatorun tarihsel izlerinin Selinus’ta hâlâ araştırıldığına dikkat çekildi. Antik dünyanın büyük bölümünü Roma egemenliği altına alan imparatorun yaşamının son dönemine ilişkin bilinmeyenlerin aydınlatılması için gelecekte geniş ölçekli arkeolojik kazıların yapılmasının planlandığı ifade edildi.

SELİNUS’TA YÜZEY ARAŞTIRMALARI BİTTİ, SIRA ARKEOLOJİK KAZILARDA

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün izinleriyle yürütülen Selinus Antik Kenti ve Çevresi Arkeolojik Yüzey Araştırmalarının 2026 yılı çalışma sezonu, 7–21 Eylül tarihleri arasında Gazipaşa’da gerçekleştirildi. Bakanlık adına uzman arkeolog Ferhat Alpaslan’ın temsilci olarak katıldığı araştırma, ALKÜ Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Selinus Antik Kenti ve Çevresi Arkeolojik Yüzey Araştırmaları Başkanı Doç. Dr. Tuna Akçay başkanlığında; Filolog Dr. Sehriye Şahin, Arkeolog Asena Köybaşı ve Can Berk Meriç, Mimar Pelin Halisipek, Zeynep Başkök ve İç Mimar Gamze Arslan’dan oluşan arazi ekibi tarafından yürütüldü. Yüzey araştırmasının tamamlanmasıyla birlikte sıra tüm dünyanın merak ettiği arkeolojik kazılara geldi. Yetkili kurumlardan kazı için onay verildiğinde Selinus Antik Kentinde kazılar başlayacak.

DOÇ. DR. AKÇAY: GAZİPAŞA DÜNYA KÜLTÜR VE TARİH GÜNDEMİNDE KENDİNE YER AÇIYOR

Çalışmaları yürüten Selinus Yüzey Araştırmaları Başkanı Doç. Dr. Tuna Akçay haberlerin dünyaya açılmasını sağlayan Editör ve Arkeolog Koray Erdoğan’a teşekkür etti. Akçay yaptığı açıklamada, “Traianus Tapınağı çevresindeki incelemeler ve dijital arkeoloji uygulamaları öne çıktı. Böylece Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi’nin bilimsel çalışmaları ile Gazipaşa’nın kültürel zenginliği uluslararası kamuoyuna taşındı. Selinus’un National Geographic gibi küresel ölçekte saygın bir yayın organında tanıtılması, Gazipaşa’nın kültür turizmi açısından uluslararası bir destinasyona dönüşme hedefinde önemli bir kazanım olarak görülüyor. Arkeolojik araştırmaların bilimsel sonuçlarının dünya basınında karşılık bulması, Selinus’un yalnızca bölgesel değil, evrensel tarih açısından da taşıdığı değerin daha geniş kitlelerce tanınmasına katkı sağlıyor. Uluslararası yayınlarda oluşan bu ilginin, önümüzdeki süreçte Selinus’ta geliştirilecek kazı, koruma ve kültürel miras projelerine yönelik farkındalığı güçlendirmesi bekleniyor. Gazipaşa, Traianus’un tarihsel mirası ve Selinus araştırmaları sayesinde dünya kültür ve tarih gündeminde kendine yer açıyor. Çalışmaların başlamasında öncü olan Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy’a ve tüm bakanlık ekibine, çalışmamızda bize büyük destek olan Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan ve tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim.” dedi.

Kaynak: ALKÜ/ BÜLTEN