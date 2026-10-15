UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında İngiliz temsilcisi Aston Villa'ya konuk olan Fenerbahçe, sahadan 6-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Sarı-lacivertli ekip, turnuvadaki ikinci karşılaşmasının ardından 1 puanda kalırken gözler UEFA ülke puanı sıralamasına çevrildi.

Avrupa kupalarında mücadele eden takımların aldığı sonuçların ardından güncellenen sıralamada Türkiye'nin konumu değişmedi.

TÜRKİYE 9. SIRADAKİ YERİNİ KORUDU

UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye, 50.275 puanla 9. sırada bulunuyor. Türkiye'nin bir basamak üzerinde yer alan Hollanda'nın 52.895 puanı bulunurken 10. sıradaki Çekya ise 45.125 puana sahip.

Fenerbahçe'nin Aston Villa karşısında puan alamaması, Türkiye'nin üst sıralara yaklaşma fırsatını değerlendirememesine neden oldu.

GÜNCEL UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI

Avrupa kupalarında oynanan maçların ardından oluştuğu bildirilen sıralama şöyle:

Sıra Ülke Puan 1 İngiltere 104.463 2 İtalya 88.589 3 İspanya 84.493 4 Almanya 82.259 5 Fransa 69.439 6 Portekiz 66.150 7 Belçika 59.850 8 Hollanda 52.895 9 Türkiye 50.275 10 Çekya 45.125 11 Polonya 45.125 12 Yunanistan 45.012

HOLLANDA İLE ARADAKİ FARK 2.620 PUAN

Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasında 8. basamakta bulunan Hollanda ile arasındaki fark 2.620 puan olarak kaydedildi.

Öte yandan Türkiye, 10. sıradaki Çekya'nın 5.150 puan önünde bulunuyor. Bu durum, Türk takımlarının Avrupa kupalarında elde edeceği sonuçların sıralamadaki önemini bir kez daha ortaya koyuyor.

GÖZLER AVRUPA KUPALARINDAKİ SONRAKİ MAÇLARDA

UEFA ülke puanı sıralaması, ülkelerin Avrupa kupalarına gönderebileceği takım sayısı ve turnuvalara katılım aşamaları açısından büyük önem taşıyor.

Türkiye'nin üst sıralara yükselmesi için Avrupa kupalarında mücadele eden temsilcilerin galibiyet ve beraberliklerle puan toplamaya devam etmesi gerekiyor.

Fenerbahçe'nin Aston Villa karşısında aldığı farklı yenilginin ardından Türk takımlarının önümüzdeki karşılaşmalarda göstereceği performans merakla bekleniyor.