Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Antalya’da 4-13 yaş grubundaki çocukların katılımıyla düzenleneceği belirtilen “Little Miss and Little Mister United World” adlı güzellik yarışması hakkında suç duyurusu açıklaması yaptı. Bakanlık, ilgili birimlerinin organizasyona ilişkin incelemeye başladığını bildirdi.

Bakanlığın açıkladığı süreç ne?

DHA’nın aktardığı yazılı açıklamada Bakanlık, “Söz konusu organizasyon hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz” ifadesini kullandı. Açıklama, basında ve dijital platformlarda yarışmanın Antalya’da yapılacağına ilişkin haberlerin ardından geldi.

Bakanlık, çocukların görünüşleri üzerinden değerlendirilmesine ve yaşlarına uygun olmayan güzellik beklentileriyle karşı karşıya bırakılmasına itiraz etti. Çocukların ticari organizasyonların unsuru hâline getirilmesinin haklarıyla bağdaşmadığını belirtti.

İnceleme başlatıldı, hukuki adımlar takip edilecek

Açıklamaya göre ilgili birimler incelemelerini yürütüyor. Bakanlık, çocukların gelişimini ve esenliğini korumak amacıyla yetkileri kapsamındaki hukuki ve idari adımları atacağını, süreci izleyeceğini duyurdu.

Kamuoyuna aktarılan açıklama, Bakanlığın suç duyurusu ve inceleme sürecine ilişkin. Metinde savcılıkça açılmış bir soruşturmanın dosya bilgisi, yarışmanın iptal edildiği veya organizasyon hakkında verilmiş bir yargı kararı yer almıyor.

Kaynak: DHA’nın 17 Ekim 2026 tarihli, Bakanlık açıklamasını aktardığı haber.