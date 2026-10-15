İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütüldüğü belirtilen soruşturmada, Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu ve ilişkili şirketlerin mali işlemleri incelemeye alındı. Dosyada MASAK raporları, gizli tanık beyanları ve şüpheli ifadeleri doğrultusunda çeşitli usulsüzlük iddialarının araştırıldığı aktarıldı.

14,4 MİLYON LİRALIK RÜŞVET İDDİASI

Başsavcılık açıklamasına dayandırılan bilgilere göre Mahiroğlu'nun, İzmir Büyükşehir Belediyesi üzerindeki nüfuzunu kullanarak BUSTECH Araç Bakım Onarım Hizmetleri A.Ş.'nin kurulmasını sağladığı iddia edildi.

Şirketin belediye ihalelerinden yüksek bedellerle iş aldığı, bu süreçte 14 milyon 464 bin liralık kayıt dışı rüşvet ödemesi yapıldığı ve elde edilen gelirlerin Mahiroğlu ile bağlantılı şirketlere aktarıldığı öne sürüldü.

MASAK RAPORUNDA 103,8 MİLYAR LİRALIK İŞLEM HACMİ

Soruşturma kapsamında incelenen MASAK verilerinde, Mahiroğlu'nun ortak veya yönetici olduğu şirketlerin Türk lirası cinsinden işlem hacminin 30 milyar 352 milyon liraya ulaştığı belirtildi.

Ayrıca 522,8 milyon sterlin, 251,2 milyon dolar ve 485,4 milyon euroluk işlemler tespit edildiği aktarıldı. Döviz işlemlerinin Türk lirası karşılıklarıyla birlikte toplam finansal işlem hacminin 103 milyar 898 milyon lirayı aştığı ifade edildi.

Mahiroğlu'nun kişisel banka hesaplarında ise 1 milyar 62 milyon liralık para girişi ve 1 milyar 118 milyon liralık para çıkışı bulunduğu öne sürüldü.

Söz konusu tutarların işlem hacmini gösterdiği, tamamının suç geliri olduğunun kanıtlandığı anlamına gelmediği belirtilmelidir.

17 ŞÜPHELİDEN 11'İ YAKALANDI

Soruşturma kapsamında 17 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği, bunlardan 11'inin yakalandığı bildirildi.

Gözaltına alınanlar arasında Mahiroğlu'nun kardeşleri olduğu belirtilen Hasan, İbrahim ve Mustafa Özdemir ile Halk TV'nin finansal işlemlerini yönettiği aktarılan Harika Akkaya'nın da bulunduğu ifade edildi.

Halk TV yönetimiyle bağlantılı bazı isimlerin de soruşturma kapsamında gözaltına alındığı belirtildi.

MAHİROĞLU'NUN YURT DIŞINDA OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Soruşturma dosyasında Cafer Mahiroğlu'nun 10 Mart 2025 tarihinde yurt dışına çıktığı ve henüz Türkiye'ye dönmediği bilgisine yer verildiği aktarıldı.

Mahiroğlu ile birlikte bazı şüphelilerin de yurt dışında bulunduğu, bir kişinin ise firari olarak arandığı öne sürüldü.

HALK TV'YE KAYYUM ATANDIĞI BİLDİRİLDİ

Haberde yer alan bilgilere göre, Mahiroğlu ile bağlantılı olduğu değerlendirilen şirketlere Sulh Ceza Hâkimliği kararıyla el konulduğu ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (TMSF), Halk TV'nin de aralarında bulunduğu şirketlere kayyum olarak atandığı belirtildi.

24,2 MİLYAR LİRALIK PARA HAREKETİ İNCELEMEDE

Soruşturma dosyasında Mahiroğlu'nun yakınları ve ilişkili şirketlerin hesaplarında toplam 24,2 milyar liralık kaynağı açıklanamayan para girişi bulunduğu iddia edildi.

Calvin Tekstil, Özdemir Üç Tekstil ve bazı aile üyelerinin hesaplarındaki yüksek tutarlı döviz transferlerinin incelemeye alındığı aktarıldı.

Soruşturmaya ilişkin iddialar ve mali işlemlerle ilgili hukuki süreç devam ederken şüpheliler hakkındaki suçlamalar kesinleşmiş bir mahkeme kararı niteliği taşımıyor.