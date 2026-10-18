Dünyanın birçok ülkesinde ekonomik sıkıntılar, eğitim politikaları ve siyasi gelişmeler nedeniyle kitlesel gösteriler düzenleniyor. Özellikle Fransa'da 17 Ekim'de yaşanan şiddet olayları uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, ABD, Arjantin ve Hindistan'da da binlerce kişi taleplerini dile getirmek için meydanlara çıktı.

Farklı nedenlerle başlayan protestolar, hükümetlerin karşı karşıya kaldığı toplumsal baskıyı gözler önüne serdi.

FRANSA'DA SOKAKLAR SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Fransa'da eğitim sistemindeki sorunlar, artan hayat pahalılığı ve kamu hizmetlerindeki aksaklıklara yönelik tepkiler ülke genelinde büyük gösterilere dönüştü.

Başkent Paris başta olmak üzere Marsilya, Lyon ve Limoges gibi kentlerde yüz binlerce kişi sokaklara çıktı. Fransa İçişleri Bakanlığının verilerine göre gösterilere yaklaşık 550 bin kişi katıldı.

Protestoların büyük bölümü barışçıl şekilde gerçekleşirken bazı bölgelerde göstericilerle güvenlik güçleri arasında şiddetli çatışmalar yaşandı.

Paris'te araçlar ateşe verildi, mağazalar yağmalandı. Limoges kentinde belediye binasında yangın çıkarken, Lyon'da turizm ofisi ateşe verildi. Marsilya'da ise belediye binası ve bazı kamu binaları zarar gördü.

1.200 GÖZALTI, 150 YARALI POLİS

Fransa Başbakanı Sébastien Lecornu, ülke genelindeki olaylarda yaklaşık 1.200 kişinin gözaltına alındığını, 150 polis ve jandarma personelinin yaralandığını açıkladı.

Yaşanan şiddet olaylarına sert tepki gösteren hükümet, kamu düzeninin korunması için gerekli önlemlerin alınacağını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise sükûnet çağrısında bulunarak kamu mallarına zarar verilmemesini istedi.

Ülkede yükselen toplumsal gerilim, yaklaşan cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde siyasi tartışmaları da alevlendirdi.

AVRUPA'DA EKONOMİK SIKINTILAR TEPKİ ÇEKİYOR

Fransa'daki gelişmeler Avrupa genelinde ekonomik koşullara yönelik memnuniyetsizliği yeniden gündeme taşıdı.

Belçika, İtalya ve Portekiz'de de hayat pahalılığı, konut maliyetleri ve kamu hizmetlerine ilişkin sorunlar protestoların öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor.

Avrupa'nın farklı ülkelerinde vatandaşlar, artan yaşam maliyetleri karşısında hükümetlerden daha etkili ekonomik önlemler alınmasını talep ediyor.

ABD'DE TRUMP KARŞITLARI MEYDANLARA ÇIKTI

Avrupa'da ekonomik sorunlar protestoların merkezinde yer alırken, ABD'de ise siyasi gelişmeler nedeniyle gösteriler düzenlendi.

17 Ekim'de Başkan Donald Trump yönetimine karşı gerçekleştirilen “No Kings” (Krallara Hayır) eylemleri kapsamında ülkenin farklı kentlerinde protestocular bir araya geldi.

Göstericiler, Trump yönetiminin politikalarına tepki gösterirken yaklaşan ara seçimler öncesinde vatandaşlara sandığa gitme çağrısında bulundu.

Başkent Washington ve diğer kentlerde düzenlenen gösterilerde demokratik haklar, yönetimin yetkileri ve seçmen katılımı öne çıkan konular arasında yer aldı.

ARJANTİN'DE ÖĞRENCİLERDEN MİLEİ YÖNETİMİNE TEPKİ

Güney Amerika ülkesi Arjantin'de de üniversite öğrencileri, akademisyenler ve eğitim çalışanları hükümetin eğitim politikalarına karşı harekete geçti.

15 Ekim'de başkent Buenos Aires'teki Ulusal Kongre binası önünde binlerce kişi toplandı.

Göstericiler, Devlet Başkanı Javier Milei yönetiminin üniversitelere ayrılan kaynakları azaltmasına ve eğitim çalışanlarının alım gücündeki düşüşe tepki gösterdi.

Eylemciler, 2025 yılında kabul edilen Üniversite Finansman Yasası'nın uygulanmasını ve kamu üniversitelerine gerekli bütçenin sağlanmasını talep etti.

Gösteriler sırasında polis ile bazı protestocular arasında gerginlik yaşanırken güvenlik güçlerinin göz yaşartıcı gaz kullandığı bildirildi.

HİNDİSTAN'DA SEÇİM KRİZİ BÜYÜYOR

Hindistan'da ise seçmen listelerinde yapılan değişiklikler ülke genelinde tartışmalara neden oldu.

Muhalefet partileri ve gençlik hareketleri, milyonlarca seçmenin listelerden çıkarıldığını öne sürerek Hindistan Baş Seçim Komiseri Gyanesh Kumar'ın istifasını istedi.

Başkent Yeni Delhi'de düzenlenen gösterilerde protestocularla güvenlik güçleri karşı karşıya geldi.

10 Ekim'de düzenlenen protestolar sırasında 2 binden fazla kişi gözaltına alındı. Güvenlik önlemleri kapsamında başkentin bazı bölgelerinde ulaşım kısıtlandı ve mobil internet erişimi durduruldu.

Muhalefet, seçmen listelerindeki değişikliklerin iktidardaki Bharatiya Janata Partisi'ne (BJP) avantaj sağlayabileceğini savunurken, Seçim Komisyonu düzenlemelerin geçersiz kayıtları temizlemeyi amaçladığını belirterek usulsüzlük iddialarını reddetti.

DÜNYADA TOPLUMSAL GERİLİM YÜKSELİYOR

Fransa'dan ABD'ye, Arjantin'den Hindistan'a kadar uzanan protestolar, farklı ülkelerde biriken ekonomik ve siyasi sorunların sokaklara yansıdığını gösteriyor.

Fransa'da hayat pahalılığı ve kamu hizmetleri, ABD'de yönetim politikaları, Arjantin'de eğitim bütçesi, Hindistan'da ise seçim güvenliği tartışmaları gösterilerin temel nedenlerini oluşturuyor.

Birbirinden bağımsız gelişen bu eylemler, farklı kıtalarda geniş halk kesimlerinin ekonomik koşullara, siyasi kararlara ve kamu politikalarına yönelik taleplerini giderek daha görünür biçimde dile getirdiğini ortaya koyuyor.