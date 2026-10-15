15 Ekim Perşembe günü Avrupa kupalarında heyecan yaşanacak. UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi karşılaşmalarında çok sayıda takım sahaya çıkarken Türk futbolseverlerin gözü Beşiktaş ve Trabzonspor'un mücadelelerinde olacak.
Basketbolda ise EuroLeague heyecanı devam edecek. Fenerbahçe, sahasında Sırbistan temsilcisi Partizan ile karşı karşıya gelecek. Gün boyunca oynanacak karşılaşmaların başlama saatleri ve yayın bilgileri sporseverler tarafından yakından takip ediliyor.
BEŞİKTAŞ, HOFFENHEIM DEPLASMANINDA
UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Beşiktaş, Almanya temsilcisi Hoffenheim'a konuk olacak.
Rhein-Neckar-Arena'da oynanacak mücadele, Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak. Karşılaşmanın TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanması planlanıyor.
Müsabakada Belçikalı hakem Lawrence Visser düdük çalacak.
TRABZONSPOR, FİNLANDİYA'DA GALİBİYET ARAYACAK
UEFA Konferans Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Trabzonspor, ilk hafta mücadelesinde Finlandiya ekibi KuPS Kuopio ile deplasmanda karşılaşacak.
Tammelan Stadı'nda oynanacak karşılaşma, Türkiye saatiyle 19.45'te başlayacak. Mücadelenin TRT 1'den canlı yayınlanması bekleniyor.
Karşılaşmayı Maltalı hakem Ishmael Barbara yönetecek. Barbara'nın yardımcılıklarını Luke Portelli ve Duncan Spencer üstlenecek.
FENERBAHÇE, EUROLEAGUE'DE PARTİZAN'I AĞIRLAYACAK
Basketbol EuroLeague'de Fenerbahçe, Sırbistan'ın Partizan takımını konuk edecek.
Saat 19.45'te başlayacak mücadelenin S Sport Plus üzerinden canlı yayınlanması planlanıyor.
Günün diğer EuroLeague karşılaşmalarında Valencia Basket, Maccabi ile karşılaşırken Olimpia Milano, Dubai Basket'i ağırlayacak. Real Madrid ise ASVEL karşısında galibiyet arayacak.
15 EKİM 2026 PERŞEMBE GÜNÜ MAÇ PROGRAMI
TFF 1. Lig
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17.00 – Mardin 1969 Spor – Fatih Karagümrük (TRT Kürdi / tabii Spor 6)
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20.00 – Manisa FK – Esenler Erokspor (tabii Spor)
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20.00 – Muğlaspor – Bursaspor (TRT Türk)
UEFA Avrupa Ligi
19.45'te başlayacak maçlar
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Sparta Prag – Lillestrøm SK
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AZ Alkmaar – Hapoel Beer Sheva
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Salzburg – Milan
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Lech Poznan – Bayer Leverkusen
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NK Celje – Omonia
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Lyon – Crystal Palace
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Union Saint-Gilloise – Real Sociedad
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Torreense – Sunderland
22.00'de başlayacak maçlar
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Bournemouth – Sturm Graz
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Ferencvaros – Viktoria Plzen
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Dinamo Zagreb – Anderlecht
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Jagiellonia – Ararat-Armenia
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NEC Nijmegen – Levski Sofya
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Marsilya – Olympiakos
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Celta Vigo – Juventus
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Benfica – Celtic
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Rennes – OFI Crete
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Hoffenheim – Beşiktaş (TRT 1)
UEFA Konferans Ligi
19.45'te başlayacak maçlar
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Lugano – Kızılyıldız
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Hajduk Split – Ajax
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Gent – AGF Aarhus
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Egnatia – Midtjylland
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KuPS Kuopio – Trabzonspor (TRT 1)
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Mjällby – Inter Club d'Escaldes
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Panathinaikos – Borac Banja Luka
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CSKA Sofya – Monaco
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Riga FC – Kairat
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Universitatea Craiova – Getafe
22.00'de başlayacak maçlar
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Atalanta – Pafos
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Brighton – Kauno Zalgiris
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Kopenhag – Braga
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Twente – Thun
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Hearts – Nordsjaelland
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St. Truiden – Iberia 1999
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Freiburg – Jablonec
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Brann – Lincoln Red Imps
EuroLeague
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19.45 – Fenerbahçe – Partizan (S Sport Plus)
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21.30 – Valencia Basket – Maccabi (S Sport Plus)
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21.30 – Olimpia Milano – Dubai Basket (S Sport Plus)
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22.00 – Real Madrid – ASVEL (S Sport Plus)
BUGÜNÜN MAÇLARI HANGİ KANALDA?
15 Ekim Perşembe günü Türk takımlarının Avrupa kupalarındaki mücadelelerinin TRT 1 ekranlarından yayınlanması planlanıyor. Diğer Avrupa kupası karşılaşmaları ise tabii platformunun spor kanallarından takip edilebilecek.
Basketbol EuroLeague karşılaşmalarının yayın adresi ise S Sport Plus olacak.