15 Ekim Perşembe günü Avrupa kupalarında heyecan yaşanacak. UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi karşılaşmalarında çok sayıda takım sahaya çıkarken Türk futbolseverlerin gözü Beşiktaş ve Trabzonspor'un mücadelelerinde olacak.

Basketbolda ise EuroLeague heyecanı devam edecek. Fenerbahçe, sahasında Sırbistan temsilcisi Partizan ile karşı karşıya gelecek. Gün boyunca oynanacak karşılaşmaların başlama saatleri ve yayın bilgileri sporseverler tarafından yakından takip ediliyor.

BEŞİKTAŞ, HOFFENHEIM DEPLASMANINDA

UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Beşiktaş, Almanya temsilcisi Hoffenheim'a konuk olacak.

Rhein-Neckar-Arena'da oynanacak mücadele, Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak. Karşılaşmanın TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanması planlanıyor.

Müsabakada Belçikalı hakem Lawrence Visser düdük çalacak.

TRABZONSPOR, FİNLANDİYA'DA GALİBİYET ARAYACAK

UEFA Konferans Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Trabzonspor, ilk hafta mücadelesinde Finlandiya ekibi KuPS Kuopio ile deplasmanda karşılaşacak.

Tammelan Stadı'nda oynanacak karşılaşma, Türkiye saatiyle 19.45'te başlayacak. Mücadelenin TRT 1'den canlı yayınlanması bekleniyor.

Karşılaşmayı Maltalı hakem Ishmael Barbara yönetecek. Barbara'nın yardımcılıklarını Luke Portelli ve Duncan Spencer üstlenecek.

FENERBAHÇE, EUROLEAGUE'DE PARTİZAN'I AĞIRLAYACAK

Basketbol EuroLeague'de Fenerbahçe, Sırbistan'ın Partizan takımını konuk edecek.

Saat 19.45'te başlayacak mücadelenin S Sport Plus üzerinden canlı yayınlanması planlanıyor.

Günün diğer EuroLeague karşılaşmalarında Valencia Basket, Maccabi ile karşılaşırken Olimpia Milano, Dubai Basket'i ağırlayacak. Real Madrid ise ASVEL karşısında galibiyet arayacak.

15 EKİM 2026 PERŞEMBE GÜNÜ MAÇ PROGRAMI

TFF 1. Lig

17.00 – Mardin 1969 Spor – Fatih Karagümrük (TRT Kürdi / tabii Spor 6)

20.00 – Manisa FK – Esenler Erokspor (tabii Spor)

20.00 – Muğlaspor – Bursaspor (TRT Türk)

UEFA Avrupa Ligi

19.45'te başlayacak maçlar

Sparta Prag – Lillestrøm SK

AZ Alkmaar – Hapoel Beer Sheva

Salzburg – Milan

Lech Poznan – Bayer Leverkusen

NK Celje – Omonia

Lyon – Crystal Palace

Union Saint-Gilloise – Real Sociedad

Torreense – Sunderland

22.00'de başlayacak maçlar

Bournemouth – Sturm Graz

Ferencvaros – Viktoria Plzen

Dinamo Zagreb – Anderlecht

Jagiellonia – Ararat-Armenia

NEC Nijmegen – Levski Sofya

Marsilya – Olympiakos

Celta Vigo – Juventus

Benfica – Celtic

Rennes – OFI Crete

Hoffenheim – Beşiktaş (TRT 1)

UEFA Konferans Ligi

19.45'te başlayacak maçlar

Lugano – Kızılyıldız

Hajduk Split – Ajax

Gent – AGF Aarhus

Egnatia – Midtjylland Fahrettin Koca'dan olay paylaşım! “Hata kodu BJK” İçeriği Görüntüle

KuPS Kuopio – Trabzonspor (TRT 1)

Mjällby – Inter Club d'Escaldes

Panathinaikos – Borac Banja Luka

CSKA Sofya – Monaco

Riga FC – Kairat

Universitatea Craiova – Getafe

22.00'de başlayacak maçlar

Atalanta – Pafos

Brighton – Kauno Zalgiris

Kopenhag – Braga

Twente – Thun

Hearts – Nordsjaelland

St. Truiden – Iberia 1999

Freiburg – Jablonec

Brann – Lincoln Red Imps

EuroLeague

19.45 – Fenerbahçe – Partizan (S Sport Plus)

21.30 – Valencia Basket – Maccabi (S Sport Plus)

21.30 – Olimpia Milano – Dubai Basket (S Sport Plus)

22.00 – Real Madrid – ASVEL (S Sport Plus)

BUGÜNÜN MAÇLARI HANGİ KANALDA?

15 Ekim Perşembe günü Türk takımlarının Avrupa kupalarındaki mücadelelerinin TRT 1 ekranlarından yayınlanması planlanıyor. Diğer Avrupa kupası karşılaşmaları ise tabii platformunun spor kanallarından takip edilebilecek.

Basketbol EuroLeague karşılaşmalarının yayın adresi ise S Sport Plus olacak.