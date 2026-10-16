Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), yarın gerçekleştirilmesi planlanan 12 seferin iptal edildiğini duyurdu. AA'nın aktardığına göre, iptal kararı Bursa (Mudanya), İstanbul (Kabataş) ve Armutlu (İhlas) güzergahlarındaki karşılıklı seferleri kapsıyor.

BUDO'nun resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamaya göre, sabah 08.00'de başlaması planlanan karşılıklı Mudanya-Kabataş seferleri yapılamayacak. Günün ilerleyen saatlerinde planlanan 09.30, 10.00, 11.30 ve 13.00 kalkışlı çeşitli Mudanya, Kabataş ve Armutlu seferleri de iptal listesinde yer alıyor.

Öğleden sonra ve akşam saatlerinde de iptaller devam edecek. Açıklamaya göre 16.00, 16.30, 19.00 ve 19.30 saatlerinde yapılması planlanan karşılıklı Mudanya-Kabataş seferleri gerçekleştirilemeyecek.

YOLCULAR İPTALLER KARŞISINDA NE YAPMALI?

Seferleri iptal edilen yolcuların mağduriyet yaşamaması adına alternatif ulaşım seçeneklerini değerlendirmeleri gerekiyor. Bilet ücret iadeleri veya değişiklik işlemleri için yolcuların BUDO'nun resmi çağrı merkezi ve internet sitesi üzerinden işlem yapabileceği biliniyor. Seyahat planı olanların, güncel duyuruları yakından takip etmesi önem taşıyor.