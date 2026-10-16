Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan 2027 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, TBMM Başkanlığına iletildi. Teklifin, önümüzdeki günlerde Meclis Başkanlığı tarafından doğrudan Plan ve Bütçe Komisyonu’na sevk edilmesi bekleniyor.

Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki bütçe mesaisi, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın 21 Ekim Çarşamba günü gerçekleştireceği sunumla başlayacak. Açıklanan takvime göre, Yılmaz’ın resmi sunumu sonrasında komisyon üyelerinin gerekli hazırlıkları yapabilmesi amacıyla görüşmelere bir hafta ara verilecek.

KOMİSYON MESAİSİ BİR AY SÜRECEK

Komisyon aşamasında yalnızca 2027 yılı bütçesi değil, 2025 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi ile Sayıştay raporları da milletvekillerinin değerlendirmesine sunulacak. Bu üç temel metin üzerindeki komisyon incelemelerinin yaklaşık bir ay boyunca devam etmesi öngörülüyor.

GENEL KURUL AŞAMASI NASIL İŞLEYECEK?

Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki müzakerelerin sona ermesinin ardından, 2027 bütçesi son şeklini almak üzere TBMM Genel Kurulu’nun gündemine gelecek. Genel Kurul'daki tasarı mesaisi ve oylama sürecinin tamamlanmasıyla birlikte, yeni yıl bütçesinin aralık ayı sonuna kadar yasalaşarak yürürlüğe girmesi hedefleniyor.