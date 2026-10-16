EuroLeague'de 2026-2027 sezonunun 6. hafta heyecanı devam ediyor. Avrupa basketbolunun köklü kulüplerinden Barcelona ile Olympiakos, 16 Ekim Cuma günü İspanya'da karşı karşıya gelecek. İki takımın mücadelesi, haftanın dikkat çeken karşılaşmaları arasında yer alıyor.

Barcelona, kendi sahasında oynayacağı mücadelede taraftar desteğini arkasına alarak galibiyete ulaşmayı amaçlıyor. Olympiakos ise deplasmanda kazanarak EuroLeague'deki hedefleri doğrultusunda önemli bir sonuç elde etmek istiyor.

BARCELONA - OLYMPIAKOS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

EuroLeague'in 6. haftasında oynanacağı belirtilen Barcelona - Olympiakos karşılaşması, 16 Ekim 2026 Cuma günü Türkiye saati ile 21.30'da başlayacak.

İspanya'nın Barcelona kentindeki Palau Blaugrana Salonu'nda oynanacağı duyurulan mücadelede iki ekip de galibiyet için parkeye çıkacak.

BARCELONA - OLYMPIAKOS MAÇI HANGİ KANALDA?

Barcelona ile Olympiakos arasında oynanacak EuroLeague karşılaşmasının S Sport Plus platformundan canlı yayınlanması bekleniyor.

Basketbolseverler, karşılaşmayı dijital yayın platformu üzerinden takip edebilecek. Mücadelenin şifresiz olarak yayınlanacağına ilişkin ise doğrulanmış bir açıklama bulunmuyor.

Yayın programında yaşanabilecek değişiklikler nedeniyle karşılaşma öncesinde S Sport Plus'ın güncel yayın akışının kontrol edilmesi öneriliyor.

BARCELONA TARAFTARI ÖNÜNDE GALİBİYET ARIYOR

EuroLeague'in güçlü ekiplerinden Barcelona, Olympiakos karşısında saha avantajını kullanarak önemli bir galibiyet elde etmeyi hedefliyor.

İspanyol temsilcisi açısından karşılaşmanın belirleyici unsurlarından biri, hücumdaki top paylaşımı ve dış atış performansı olacak. Barcelona'nın özellikle rakibinin savunma düzenini bozabilmesi ve hücumda doğru şut tercihleri yapması önem taşıyor.

Palau Blaugrana'da oynanacak mücadelede ev sahibi ekibin taraftar desteği de karşılaşmanın atmosferini etkileyen unsurlardan biri olacak.

OLYMPIAKOS ZORLU DEPLASMANDAN GALİBİYETLE DÖNMEK İSTİYOR

Yunanistan basketbolunun önemli temsilcilerinden Olympiakos ise Barcelona deplasmanında galibiyet arayacak.

EuroLeague'de savunma sertliği ve takım organizasyonuyla öne çıkan Olympiakos'un, Barcelona karşısında özellikle ribaund mücadelesi ve boyalı alan savunmasına ağırlık vermesi bekleniyor.

Yunanistan temsilcisinin hücumda top kayıplarını sınırlaması ve rakibinin hızlı hücum fırsatlarını azaltması, karşılaşmanın sonucunu etkileyebilecek önemli faktörler arasında bulunuyor.

BARCELONA - OLYMPIAKOS MAÇINDA GÖZLER SAVUNMA MÜCADELESİNDE

Barcelona ile Olympiakos arasındaki mücadelede iki takımın savunma performansları ön plana çıkabilir.

Ev sahibi Barcelona'nın hücumda tempoyu artırarak skor üretmeye çalışması beklenirken Olympiakos'un daha kontrollü bir oyunla rakibinin ritmini bozmayı hedeflemesi olası görünüyor.

Özellikle dış atış yüzdeleri, savunma ribaundları ve top kayıpları, karşılaşmanın gidişatını belirleyebilecek unsurlar arasında yer alıyor.

BARCELONA - OLYMPIAKOS MAÇ BİLGİLERİ

Organizasyon EuroLeague Hafta 6. hafta Tarih 16 Ekim 2026 Cuma Saat 21.30 (TSİ) Salon Palau Blaugrana Ev sahibi Barcelona Deplasman Olympiakos Beklenen yayın S Sport Plus

Barcelona ile Olympiakos arasındaki mücadele, EuroLeague'de haftanın öne çıkan karşılaşmalarından biri olmaya aday. İki takım da Avrupa basketbolunun üst düzey rekabetinde önemli bir galibiyet elde etmek için sahaya çıkacak.