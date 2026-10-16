Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Arca Çorum FK ile Çaykur Rizespor, Çorum Şehir Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Sözcü Gazetesi'nin aktardığı verilere göre, ev sahibi ekip geriye düştüğü mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrılmayı başardı.

GOLLER CENGİZ VE MOUKOKO'DAN

Karşılaşmada ilk golü bulan taraf konuk ekip oldu. Çaykur Rizespor, 32. dakikada Laçi'nin attığı golle öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı. Çorum FK, 38. dakikada Cengiz Ünder ile beraberliği yakalarken, 80. dakikada Youssoufa Moukoko'nun kaydettiği golle sahadan üç puanla ayrılan taraf oldu.

BURAK YILMAZ İLE ÇIKIŞ SÜRÜYOR MU?

Teknik direktör Burak Yılmaz'ın göreve gelmesinin ardından takımın sergilediği istatistiksel ivme puan tablosuna doğrudan yansıdı. Yeni teknik direktörüyle çıktığı iki lig maçından da galibiyetle ayrılan Çorum temsilcisi, ligdeki puanını 13'e çıkararak sıralamada önemli bir avantaj elde etti.

Sahadan mağlubiyetle ayrılan Çaykur Rizespor ise 8. hafta sonunda 10 puanda kaldı. Karşılaşma, Süper Lig'deki orta sıra mücadelesinde her iki takım için de belirleyici bir eşik oldu.