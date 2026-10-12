Antalya'nın Kepez ilçesinde 49 yaşındaki Canan Yıldırım'ın öldürülmesine ilişkin soruşturmada yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Birlikte yaşadığı kadını öldürdüğü şüphesiyle Konya'da polise teslim olan 27 yaşındaki Talha Torbalı, Antalya'ya getirildi. Şüphelinin emniyetteki ifadesinde Yıldırım'ın üzerine kaynar su döktüğünü ve ardından boğduğunu söylediği bildirildi. Torbalı, 12 Ekim 2026 Pazartesi günü adliyeye sevk edildi.

KEPEZ'DEKİ EVDE ÖLÜ BULUNDU

Olay, 11 Ekim 2026 Pazar günü Antalya'nın Kepez ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi 6221 Sokak'taki müstakil bir evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Canan Yıldırım ile Talha Torbalı arasında kıskançlık nedeniyle tartışma yaşandı.

Şüphelinin, Yıldırım'ı kendisini aldattığı gerekçesiyle suçladığı öne sürüldü. Tartışmanın ardından Yıldırım'ın hayatını kaybettiği olayla ilgili cinayet soruşturması başlatıldı. Şüphelinin kıskançlığa ilişkin iddiaları, olayın gerekçesini ortaya koyan kesinleşmiş adli bulgular olarak değerlendirilmedi.

CİNAYETİN ARDINDAN KONYA'YA GİTTİ

Demirören Haber Ajansı'nın 12 Ekim 2026 tarihli haberine göre Talha Torbalı, olayın ardından şehirlerarası otobüsle Antalya'dan Konya'ya gitti. Burada emniyet birimlerine başvuran şüpheli, Canan Yıldırım'ı öldürdüğünü söyledi.

Konya'daki polis birimlerinin Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bilgi vermesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Şüphelinin verdiği bilgiler doğrultusunda Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki adrese giden ekipler, Canan Yıldırım'ın cansız bedenini buldu.

Cumhuriyet savcısının ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Yıldırım'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İFADESİNDE KAYNAR SU AYRINTISINI ANLATTI

Konya Emniyet Müdürlüğü'ndeki ilk işlemlerinin tamamlanmasının ardından Antalya'ya getirilen Talha Torbalı, Cinayet Büro Amirliği'nde sorgulandı.

Şüphelinin ifadesinde, Canan Yıldırım ile tartıştıklarını, tartışmanın ardından kadının üzerine kaynar su döktüğünü ve daha sonra boğduğunu söylediği aktarıldı.

Şüphelinin anlatımında yer alan bu ayrıntıların, olay yeri incelemesinden elde edilen deliller ve adli tıp bulgularıyla birlikte değerlendirilmesi bekleniyor. Yıldırım'ın kesin ölüm nedenine ilişkin otopsi sonucu henüz açıklanmadı.

CİNAYET SONRASI 17 BİN LİRALIK TRANSFER İDDİASI

Soruşturmaya ilişkin 12 Ekim 2026 tarihinde paylaşılan bilgilerde, şüphelinin cinayetin ardından Canan Yıldırım'ın banka hesabından kendi hesabına 17 bin TL aktardığı da öne sürüldü.

Para transferine ilişkin iddia, olayın yalnızca öldürme suçlaması yönünden değil, olası mal varlığına yönelik suçlar bakımından da incelenmesini gündeme getirdi. Ancak söz konusu işlemin hangi koşullarda gerçekleştirildiği ve soruşturma dosyasında ayrıca bir suçlamaya konu edilip edilmediği konusunda kesinleşmiş bir adli karar bulunmuyor.

ŞÜPHELİ ANTALYA'DA ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemleri tamamlanan Talha Torbalı, Uncalı Semt Polikliniği'nde sağlık kontrolünden geçirildi.

Ardından Antalya Adliyesi'ne sevk edilen şüphelinin savcılık işlemleri başlatıldı. 12 Ekim 2026 itibarıyla şüpheli hakkında tutuklama veya adli kontrol kararı verildiğine ilişkin doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.

KADIN CİNAYETLERİNDE KORUMA VE SORUŞTURMA SÜRECİ

Türkiye'de kadınlara yönelik şiddetin önlenmesi ve şiddet mağdurlarının korunmasına ilişkin temel düzenlemelerden biri, 2012 yılında yürürlüğe giren 6284 sayılı Kanun. Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında şiddet mağdurları için koruyucu, şiddet uygulayan kişiler için ise önleyici tedbir kararları alınabiliyor.

Kanun kapsamında uzaklaştırma, yaklaşmama ve iletişim araçlarıyla rahatsız etmeme gibi tedbirler uygulanabiliyor. Bununla birlikte Canan Yıldırım'ın daha önce herhangi bir koruma başvurusunda bulunup bulunmadığı veya hakkında tedbir kararı alınıp alınmadığına ilişkin doğrulanmış bilgi bulunmuyor.

Antalya'nın Kepez ilçesinde yaşanan cinayete ilişkin soruşturmada, şüphelinin ifadelerinin adli delillerle karşılaştırılması ve otopsi bulgularının değerlendirilmesi önem taşıyor. Canan Yıldırım'ın ölümüne ilişkin adli süreç devam ediyor.