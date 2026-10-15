Antalya’da etkili olan kuvvetli sağanak yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken bazı bölgelerde ulaşımda aksamalar yaşandı. Bir alışveriş merkezindeki mağazanın çatısında ise yağış nedeniyle çökme meydana geldi.

DEMRE’DE SEL ARAÇLARI SÜRÜKLEDİ

Sağanağın en fazla etkili olduğu bölgelerden Demre ilçesine bağlı Kaleüçağız Mahallesi’nde sel meydana geldi. Şiddetli yağış nedeniyle yollar sular altında kalırken bazı araçlar sel sularına kapılarak sürüklendi.

Yağıştan Kaleüçağız, Çevreli, Kapaklı ve Yavu mahalleleri de etkilendi. Çevreli Mahallesi’nde seraların yaklaşık yüzde 70’inde ve 10 kadar evde hasar oluştu. Kaleüçağız Mahallesi’nde de çok sayıda ev zarar gördü.

13 ÖĞRENCİ VE 7 ÖĞRETMEN KURTARILDI

Antalya Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Demre’nin Çevreli Mahallesi’nde bir okulda mahsur kalan 13 öğrenci ve 7 öğretmen ile bir serada mahsur kalan 2 vatandaş, ekiplerin müdahalesiyle güvenli bölgelere tahliye edildi.

Kurtarılan 22 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

1901 PERSONEL SAHADA GÖREV YAPTI

Sel ve su baskınlarına müdahale amacıyla kent genelinde 1901 personel, 624 araç, 248 iş makinesi, 5 bot, 187 motopomp ve 74 dalgıç pompa görevlendirildi.

AFAD, belediye ekipleri, emniyet, jandarma ve diğer ilgili kurumlar, su baskınlarının yaşandığı bölgelerde çalışmalarını sürdürdü.

KAŞ-DEMRE YOLU YENİDEN ULAŞIMA AÇILDI

Şiddetli yağış nedeniyle Kaş-Demre Devlet Yolu’nun Yavu Mahallesi geçişinde taşkın meydana geldi. Su seviyesinin düşmesi ve ekiplerin müdahalesinin ardından yol, saat 20.30 itibarıyla çift yönlü olarak yeniden trafiğe açıldı.

Olumsuz hava koşulları hava ulaşımını da etkiledi. Antalya Havalimanı’nda pistler açık kalırken 8 uçak iniş için başka havalimanlarına yöneldi.

BELEDİYE BAŞKANI DURAN: “BÖYLE BİR YAĞIŞ GÖRMEDİK”

Demre Belediye Başkanı Fahri Duran, ilçede yaşanan yağışın olağanüstü boyutlara ulaştığını belirterek, "Bugüne kadar böyle bir yağışı kimse görmedi. AFAD, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Demre Belediyesi olarak çalışmalara yağışın ilk saatlerinden itibaren başladık. Çok şükür can kaybımız yok." dedi.

VALİLİKTEN SEL VE SU BASKINI UYARISI

Antalya Valiliği, vatandaşları ani sel, su baskını, yıldırım, hortum, dolu ve kuvvetli rüzgâra karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Meteorolojik değerlendirmelere göre, kent genelindeki şiddetli yağışların 15 Ekim Perşembe sabahından itibaren etkisini kaybetmesinin beklendiği bildirildi.