UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Aston Villa karşısında ağır bir yenilgi alan Fenerbahçe’de Milan Skriniar, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertli ekibin sahadaki performansından duyduğu rahatsızlığı dile getiren Skriniar, takım olarak büyük hatalar yaptıklarını belirtti.

“BU SKOR BİZİM İÇİN UTANÇ VERİCİYDİ”

Karşılaşmada yapılan hataların ağır bir yenilgiye neden olduğunu ifade eden Skriniar, "Yüzümüzü göstermeliyiz, saklanmamalıyız. Bugün bu skor bizim için utanç vericiydi. Bu şekilde oynamamalı, top kayıpları yapmamalıyız. Seviyemizi yukarı çıkartmalıyız. Şampiyonlar Ligi'nde her detayın bedelini ödersin. Çok büyük hatalar yaptık bugün." dedi.

“İLK YARIDAKİ FIRSATLARI DEĞERLENDİREMEDİK”

Maçın ilk yarısında yakaladıkları gol fırsatlarını değerlendiremediklerini belirten deneyimli futbolcu, devre arasına 3-0 geride girmenin kendilerini zor durumda bıraktığını söyledi.

Skriniar, "İlk yarıda 2-3 tane net pozisyona girdik ama değerlendiremedik. Böyle bir maçta devreye 3-0 geride girmek kolay değil. İkinci yarıda maçı çevirmek için çabaladık. Rakip tekrar bir gol bulunca işler zorlaştı." ifadelerini kullandı.

“BİRLİK OLUP ÇALIŞMAYA DEVAM ETMELİYİZ”

Yaşanan ağır mağlubiyetin ardından takımın birlik içinde hareket etmesi gerektiğini vurgulayan Skriniar, hem futbolcuların hem de teknik heyetin sorumluluk alması gerektiğini belirtti.

Tecrübeli savunmacı, "Seviyeyi yukarı çıkartmalıyız. Gerek teknik heyet gerek futbolcular birlik olmalıyız. 3 gün sonra bir lig maçı var. Bizim yapmamız gereken birlik olup çalışmaya devam etmek." diyerek önlerindeki karşılaşmaya odaklanmaları gerektiğini ifade etti.