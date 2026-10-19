Türkiye'nin turizm başkenti Antalya, bu kez yalnızca tatilcileri değil, dünyanın dört bir yanından gelecek devlet temsilcilerini, bilim insanlarını, gazetecileri ve iklim uzmanlarını ağırlamaya hazırlanıyor.

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nın 31'incisi (COP31), 9-20 Kasım 2026 tarihleri arasında Antalya'da gerçekleştirilecek. Uluslararası organizasyon, turizm sezonunun yavaşladığı dönemde kent ekonomisine yeni bir hareketlilik kazandıracak.

KALEİÇİ'NDE REZERVASYON YOĞUNLUĞU

Zirve öncesinde en dikkat çekici gelişmelerden biri Antalya'nın tarihi merkezi Kaleiçi'nde yaşanıyor.

Antalya Turistik Otelciler ve Pansiyoncular Birliği (ANTOB) Başkanı Alp Özel'in açıklamalarına göre, konferans dönemine yönelik konaklama talebi oldukça yüksek. Bölgedeki bazı işletmeler, ilgili tarihler için rezervasyon almayı durduracak doluluk seviyelerine ulaştı.

Özellikle organizasyona bireysel olarak katılacak gazeteciler, uzmanlar ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin Kaleiçi'ndeki butik otellere ilgi gösterdiği belirtiliyor.

BELEK VE KUNDU'DA ÜST DÜZEY KONAKLAMA HAZIRLIĞI

COP31 kapsamında devlet ve hükümet temsilcileri ile uluslararası heyetlerin ağırlanması bekleniyor.

Antalya'nın önemli turizm merkezlerinden Belek ve Kundu bölgelerindeki büyük otellerin, üst düzey konukların konaklamasında öne çıkması öngörülüyor.

Konferans için oluşturulan resmî konaklama sistemi üzerinden katılımcılara otel seçenekleri sunulurken, bazı tesislerde basın mensupları için özel oda kontenjanları da ayrıldı.

KASIM AYINDA TURİZM SEZONU UZAYACAK

Antalya'da yaz aylarının ardından düşüşe geçen turizm hareketliliğinin, uluslararası organizasyonların etkisiyle kasım ayında da devam etmesi bekleniyor.

Turizm sektörü temsilcileri, COP31'in yalnızca konaklama tesislerine değil; restoran, ulaşım, transfer ve diğer hizmet alanlarına da ekonomik katkı sağlayabileceğini değerlendiriyor.

Böylece Antalya'nın uluslararası kongre ve toplantı turizmindeki konumunun güçlenmesi hedefleniyor.

OTEL FİYATLARI ARTACAK MI?

Konferans döneminde konaklama talebinin yükselmesi, otel fiyatlarını da gündeme taşıdı.

Kaleiçi'ndeki bazı işletmeciler, kasım ayında normal şartlarda uygulanan sezon sonu indirimleri yerine yaz sezonundaki fiyat seviyelerini koruduklarını açıkladı.

Ancak Antalya genelinde bütün otellerin fiyatlarını artırdığına ilişkin doğrulanmış bir veri bulunmuyor.

COP31 için hazırlanan resmî konaklama platformunda ise tesisler fiyat, etkinlik alanına yakınlık, ödeme ve iptal koşulları gibi kriterlere göre listeleniyor.

DÜNYANIN GÖZÜ ANTALYA'DA OLACAK

COP31, Antalya EXPO Center'da düzenlenecek. Konferans boyunca iklim değişikliğiyle mücadele, sera gazı emisyonlarının azaltılması, iklim finansmanı ve küresel çevre politikaları gibi başlıklar ele alınacak.

Dünya çapında önemli kararların tartışılacağı organizasyon, Antalya'nın uluslararası tanıtımına da katkı sağlayacak.

Turizm sektörünün beklentisi ise konferansın oluşturacağı hareketliliğin yalnızca kasım ayıyla sınırlı kalmaması ve kentin yıl boyunca kongre turizminden daha fazla pay almasına destek olması.