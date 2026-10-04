Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde 5 katlı bir binanın en üst katındaki dubleks dairede çıkan yangın paniğe neden oldu. Kısa sürede büyüyerek dairenin tüm odalarını saran alevler, itfaiyenin yaklaşık 1 saat süren müdahalesiyle söndürüldü. Yangında daire tamamen kullanılamaz hale gelirken, alt katlarda yaşayanlar tedbir amacıyla tahliye edildi.

ALEVLER KISA SÜREDE TÜM DAİREYİ SARDI

Yangın, saat 15.30 sıralarında Kızıltoprak Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı binanın en üst katındaki dubleks dairede çıktı.

Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Alevlerin dubleks dairenin tüm odalarına yayılması üzerine çevredekiler durumu ekiplere bildirdi.

İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, polis ekipleri de bina çevresinde güvenlik önlemi aldı.

BİNADA OTURANLAR TAHLİYE EDİLDİ

Yangının büyümesi ve alevlerin diğer katlara sıçrama ihtimaline karşı binanın alt katlarında yaşayanlar tedbir amacıyla tahliye edildi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren yoğun çalışmasının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ardından dairede soğutma çalışması gerçekleştirildi.

Yangın nedeniyle dubleks dairede büyük çapta hasar oluşurken, evin tamamen kullanılamaz hale geldiği belirtildi.

KİRACI VE ÇOCUĞU POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ

Yangının çıktığı dairede yaşayan H.C. (40) ile çocuğu, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından alınarak polis merkezine götürüldü.

H.C.’nin yaklaşık 1 yıldır söz konusu dairede yaşadığı öğrenildi. H.C.’nin uzun süredir ev sahibine kira ödemediği ve çevredeki esnaf ile mahalle sakinleriyle çeşitli sorunlar yaşadığı öne sürüldü. Mahalle sakinleri ayrıca H.C.’nin psikolojik sorunları bulunduğunu iddia etti.

Bu iddialara ilişkin resmi bir tespit paylaşılmazken, polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek amacıyla inceleme başlattı.

YANGININ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Yangının çıkış noktasının ve nedeninin belirlenmesi için ekiplerin dairedeki incelemeleri sürüyor. Yapılacak teknik incelemenin ardından yangının nasıl başladığının netlik kazanması bekleniyor.

Olayda can kaybı ya da yaralanma olduğuna ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmazken, tamamen kullanılamaz hale gelen dairedeki hasarın boyutu yapılacak incelemelerle belirlenecek.