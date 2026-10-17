Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ve İçişleri Bakanlığı, hafta sonu etkili olması beklenen şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle aralarında Antalya'nın da yer aldığı 45 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yayımladı. Yurt genelinde sel, su baskını ve heyelan riskine karşı vatandaşların tedbirli olması istendi.

MGM'nin yayımladığı son hava tahmini raporuna göre, Marmara Bölgesi başta olmak üzere birçok ilde yağışların rekor seviyelere ulaşması bekleniyor. Bursa, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova için turuncu kod verilirken; Antalya, Adana, İzmir ve Ankara'nın da aralarında bulunduğu 40 il için sarı kodlu uyarı yapıldı.

İSTANBUL VE SAKARYA'DA RİSK HANGİ BOYUTTA?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul genelinde metrekareye 20 ile 100 kilogram arasında yağış düşeceğini bildirdi. Özellikle Anadolu Yakası'nda yağışların çok kuvvetli olacağı öngörülüyor. İBB Başkanvekili Nuri Aslan, vatandaşlara mecbur kalmadıkça evlerinden çıkmamaları ve toplu taşıma araçlarını kullanmaları yönünde çağrıda bulundu.

Sakarya'da incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ise tehlikenin henüz geçmediğini aktardı. Çiftçi'nin açıklamasına göre, Sakarya'nın Ferizli ilçesinde metrekareye 275, Karasu'da ise 224 kilogram yağış düştü. Meydana gelen sel felaketinde 2 yapı ve 5 köprü yıkıldı, 170 bin kanatlı hayvan telef oldu ve 209 arı kovanı zarar gördü.

ANTALYA VE ÇEVRESİNDE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Uyarı listesinde sarı kodla yer alan Antalya ve Batı Akdeniz bölgesinde de yer yer çok kuvvetli sağanak yağış öngörülüyor. Rüzgarın, Batı Akdeniz ile Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Yetkililer, sarı ve turuncu kodlu uyarı verilen bölgelerde yaşayan vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı güncel hava durumu raporlarını yakından takip etmesi gerektiğini belirtiyor.