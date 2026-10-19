Türkiye'nin Karadeniz'deki doğal gaz üretimini artırmaya yönelik çalışmalarında yeni bir aşamaya geçildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu'nun Zonguldak'taki Filyos Limanı'ndan görev yerine uğurlanması dolayısıyla düzenlenen törene video mesaj gönderdi.

Erdoğan, Sakarya Gaz Sahası'nda görev yapacak platformun üretim kapasitesine önemli katkı sağlayacağını belirterek, 2027 yılına ilişkin doğal gaz hedeflerini paylaştı.

DOĞAL GAZ ÜRETİMİ İKİ KATINA ÇIKACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu'nun devreye alınmasıyla Karadeniz'deki günlük doğal gaz üretiminin 20 milyon metreküpe ulaşmasının planlandığını açıkladı.

Üretimde hedeflenen artışın Türkiye'nin yerli enerji kaynaklarından daha fazla yararlanmasını sağlayacağını belirten Erdoğan, platformun Sakarya Gaz Sahası'ndaki kuyulardan çıkarılan gazı işleyeceğini ifade etti.

İşlenen doğal gaz, deniz altına döşenen boru hatları aracılığıyla Zonguldak'taki Filyos tesislerine ulaştırılacak.

HER 3 HANEDEN BİRİ YERLİ DOĞAL GAZ KULLANACAK

Erdoğan'ın açıklamasında en fazla dikkat çeken başlıklardan biri, 2027 yılı için belirlenen hane halkı hedefi oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz'deki üretimin artırılmasıyla birlikte 2027 yılının başından itibaren Türkiye'deki her üç haneden birinin yerli doğal gaz kullanmasının hedeflendiğini bildirdi.

Açıklanan rakam, mevcut kullanım oranını değil, üretim kapasitesinin artırılmasıyla ulaşılması planlanan hedefi ifade ediyor.

DEV PLATFORM 20 YIL BOYUNCA GÖREV YAPACAK

Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası'nda görev yapacak Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu'nun 20 yıl boyunca faaliyet göstermesi planlanıyor.

Platformun teknik özellikleri ise şöyle:

Uzunluk: 298,5 metre

Genişlik: 56 metre

Derinlik: 29,5 metre

Personel kapasitesi: 140 kişi

Gaz işleme ünitesi: 21

Planlanan görev süresi: 20 yıl

Dev platform, deniz tabanındaki kuyulardan çıkarılan doğal gazın işlenmesi ve karadaki tesislere ulaştırılmasında önemli rol üstlenecek.

FİLYOS LİMANI'NDAN KARADENİZ'E UĞURLANDI

Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu için 17 Ekim 2026'da Zonguldak Filyos Limanı'nda uğurlama töreni düzenlendi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen törene Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sektör temsilcileri ve davetliler katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise törene gönderdiği video mesajda platformu, Türkiye'nin denizlerdeki enerji üretim kapasitesini artıracak önemli bir yatırım olarak nitelendirdi.

GÖZLER 2027 YILINA ÇEVRİLDİ

Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu'nun faaliyetleriyle birlikte Karadeniz doğal gazının günlük üretim kapasitesinin artırılması hedefleniyor.

Açıklanan planların gerçekleşmesi halinde yerli doğal gazın Türkiye'nin toplam tüketimindeki payının yükselmesi bekleniyor.

Yeni üretim kapasitesinin ne zaman tam olarak devreye gireceği ve hedeflenen hane sayısına hangi tarihte ulaşılacağı ise projenin ilerleyen aşamalarında netleşecek.