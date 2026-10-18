Alanya'ya ulaşım sağlayan kara yollarında devam eden çalışmalar, sürücülerin dikkatli olmasını gerektiriyor. Karayolları Genel Müdürlüğünün 18 Ekim 2026 tarihli yol durumu kayıtlarına göre Antalya-Alanya güzergâhında ve ilçenin iç kesimlerle bağlantısını sağlayan bazı yollarda yapım, bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor.

Çalışma bulunan güzergâhlarda trafik işaret ve işaretlemelerine uyulması, sürücülerin yolculuklarını mevcut ulaşım koşullarını dikkate alarak planlaması önem taşıyor.

ANTALYA-ALANYA YOLUNDA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Karayolları Genel Müdürlüğünün açıklamasına göre Antalya-Alanya yolunun Kocayatak Kavşağı'nı kapsayan 0-12. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları devam ediyor.

Ayrıca Antalya-Alanya yolu olarak belirtilen 687-02 numaralı güzergâhın 62 ile 64. kilometreleri arasında da çalışmalar yürütülüyor.

Yetkililer, söz konusu kesimlerde seyahat edecek sürücülerin trafik işaret ve işaretlemelerine dikkat etmeleri gerektiğini bildirdi.

HADİM-ALANYA YOLUNDA ULAŞIM ALTERNATİF GÜZERGÂHTAN

Alanya'nın iç bölgelerle bağlantısını sağlayan Hadim-Alanya yolunda da çalışmalar sürüyor.

Karayolları verilerine göre yolun 5 ile 21,720. kilometreleri arasındaki kesim, devam eden yapım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapalı bulunuyor.

Bu güzergâhta ulaşım Taşkent-Alanya yolu üzerinden sağlanıyor. Hadim yönüne seyahat edecek sürücülerin güzergâhlarını buna göre planlamaları gerekiyor.

ALANYA-HADİM-TAŞKENT YOLUNDA DA DÜZENLEME VAR

Alanya-Hadim-Taşkent yolunun 32 ile 34. kilometreleri arasında bulunan Kaplanhanı-1 Tüneli çevresinde ve 38 ile 39. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları devam ediyor.

Çalışmalar nedeniyle trafik, ilgili kesimlerde eski Alanya-Sarıveliler yolu üzerinden sağlanıyor.

GÜZELBAĞ-GÜNDOĞMUŞ YOLUNDA HEYELAN VE ONARIM ÇALIŞMALARI

Alanya çevresindeki bağlantı yollarından Güzelbağ-Gündoğmuş güzergâhında da sürücülerin dikkatli olması gerekiyor.

Yolun Zeytinbükü mevkisindeki 12 ile 13. kilometreleri arasında onarım çalışmaları sürüyor. Ayrıca 28 ile 55. kilometreleri arasında sathi kaplamalı onarım çalışmaları yürütülüyor.

Bayır mevkisindeki 30,200. kilometrede ise meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

SÜRÜCÜLERE TRAFİK İŞARETLERİ UYARISI

Karayolları Genel Müdürlüğü, çalışma yapılan yol kesimlerinde sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerektiğini vurguluyor.

Alanya, Antalya, Hadim, Taşkent ve Gündoğmuş güzergâhlarını kullanacak vatandaşların yolculuk öncesinde güncel yol durumunu kontrol etmeleri önem taşıyor.