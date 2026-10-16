Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, çocuklarda doğa sevgisini geliştirmek ve çevre bilincini küçük yaşlarda kazandırmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Gülevşen Anaokulu’na gerçekleştirilen ziyarette öğrencilerle birlikte zeytin fidanı dikim etkinliği düzenlendi. Programa Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, Belediye Başkan Danışmanı Nazmi Zavlak, Park ve Bahçeler Müdür Vekili Cihan Kasapoğlu da katıldı. Etkinlikte minik öğrenciler, zeytin fidanlarını kendi elleriyle toprakla buluşturarak doğaya katkı sağlamanın mutluluğunu yaşadı. Fidan dikiminin aşamalarını uygulamalı olarak öğrenen çocuklar, ağaçların ve yeşil alanların yaşam için taşıdığı önemi de yakından görme fırsatı buldu.

ÇOCUKLARA DOĞA SEVGİSİ AŞILANIYOR

Çocukların doğayla bağ kurmasını sağlayan etkinlikte, çevrenin korunması, ağaçlandırmanın önemi ve yeşil alanların gelecek nesillere aktarılması konusunda farkındalık oluşturuldu. Küçük yaşlarda edinilen çevre duyarlılığının gelecekte daha bilinçli bireylerin yetişmesine katkı sağlayacağına dikkat çekildi. Alanya Belediyesi, daha yeşil ve yaşanabilir bir kent hedefi doğrultusunda ağaçlandırma çalışmalarının yanı sıra çocukları doğayla buluşturan etkinliklere de önem veriyor. Bu çalışmalarla hem çevrenin korunmasına katkı sunulması hem de gelecek nesillerin doğaya duyarlı bireyler olarak yetişmesi amaçlanıyor.

Kaynak: Alanya Belediyesi/BÜLTEN