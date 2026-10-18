Alanya'da son günlerde etkili olan yağışların ardından sahiller yeniden hareketlendi. Yağmurlu havanın yerini daha elverişli hava koşullarına bırakmasıyla birlikte vatandaşlar ve tatilciler sahil kesimlerine yöneldi.

ALANYA SAHİLLERİNDE DİKKAT ÇEKEN KALABALIK

Yağışlı günlerin ardından dışarı çıkmayı tercih eden vatandaşlar, Alanya sahillerinde yoğunluk oluşturdu. Sahil boyunca yürüyüş yapan, deniz manzarasının keyfini çıkaran ve açık havada vakit geçiren vatandaşlar, kıyı kesiminde hareketliliğe neden oldu.

Özellikle sahil yürüyüş alanlarında gözlenen kalabalık, yağışlı havanın ardından Alanya'da günlük yaşamın yeniden canlandığını gösterdi.

YAĞIŞLI GÜNLERİN ARDINDAN SAHİLE İLGİ ARTTI

Son günlerdeki yağışlar nedeniyle açık hava etkinliklerine ara veren vatandaşların, hava koşullarının düzelmesiyle sahillere yöneldiği değerlendiriliyor.

Alanya'nın sahil kesiminde bugün gözlenen yoğunluk, yağışların ardından kentte yaşanan hareketliliği gözler önüne serdi.