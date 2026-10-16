ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Genel Müdürlüğü, Alanya’nın hızla büyüyen bölgelerindeki altyapı ihtiyacına yönelik önemli bir yatırımı hayata geçiriyor. Mahmutlar Atıksu Arıtma Tesisi Kapasite Artışı ve Modernizasyon Projesi’nin ihale süreci tamamlanırken, toplam 550 milyon TL yatırım bedeline sahip projeyle bölgenin atıksu altyapısı baştan sona yenilenecek.

Mahmutlar, Kestel ve Kargıcak mahallelerine hizmet veren tesisin kapasitesi artırılarak gelişmiş arıtma teknolojileriyle donatılacak. Yaklaşık 240 gün içerisinde tamamlanması planlanan proje sayesinde hem artan nüfusun hem de turizm sezonundaki yoğunluğun oluşturduğu atıksu yüküne karşı daha güçlü bir altyapı oluşturulacak.

GÜNLÜK KAPASİTE 45 BİN METREKÜPE ÇIKACAK

Proje kapsamında mevcut durumda günlük 20 bin metreküp atıksu arıtma kapasitesine sahip tesisin kapasitesi 45 bin metreküpe yükseltilecek. Böylece tesisin günlük arıtma kapasitesi 2,25 katına çıkarılacak.

Hâlihazırda 134 bin kişilik eşdeğer nüfusa hizmet veren tesis, çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte 300 bin kişilik eşdeğer nüfusun atıksu ihtiyacını karşılayabilecek seviyeye ulaşacak. Kapasite artışıyla Alanya’nın gelişen yerleşim alanlarında gelecekte ortaya çıkabilecek altyapı ihtiyaçlarının da karşılanması amaçlanıyor.

MBR TEKNOLOJİSİYLE İLERİ ARITMA

Tesisin modernizasyonunda Membran Biyoreaktör (MBR) teknolojisi kullanılacak. Biyolojik arıtma ile ileri membran filtrasyonunu bir araya getiren sistem sayesinde daha yüksek kalitede arıtılmış su elde edilmesi hedefleniyor.

Mevcut iki havalandırma havuzu MBR sistemine dönüştürülecek. Membran ünitelerinde günlük ortalama 25 bin, maksimum 35 bin metreküp atıksu arıtılabilecek. Böylece tesis alanını genişletmeye gerek kalmadan kapasite ve verimlilik artırılacak. Diğer biyolojik arıtma ünitelerinde de kapsamlı iyileştirmeler yapılacak.

DENİZE DEŞARJ EDİLEN SUYUN KALİTESİ ARTACAK

Projenin önemli hedefleri arasında Akdeniz’in korunması ve deniz suyu kalitesinin iyileştirilmesi yer alıyor. Yeni membran sistemiyle arıtılmış sudaki kirlilik değerlerinin minimum seviyelere indirilmesi planlanıyor.

Teknik şartname kapsamında askıda katı madde değerinin en fazla 5 mg/L, biyolojik oksijen ihtiyacının 10 mg/L ve kimyasal oksijen ihtiyacının 40 mg/L olması hedefleniyor. Membran ve ultraviyole (UV) dezenfeksiyon sistemleriyle fekal koliform değerinin de 100 mililitrede sıfıra indirilmesi öngörülüyor.

Azot ve fosfor gideriminde de yüksek performans hedefleyen proje, deniz ekosisteminin korunmasına ve Alanya’nın sürdürülebilir turizm hedeflerine katkı sunacak.

ARITILMIŞ SU YENİDEN KULLANILACAK

Modernizasyon projesiyle su kaynaklarının korunmasına yönelik uygulamalar da devreye alınacak. MBR teknolojisi ve UV dezenfeksiyon sistemi sayesinde elde edilecek arıtılmış suyun, içme suyu gerektirmeyen alanlarda yeniden kullanılması planlanıyor.

Bu kapsamda arıtılmış suyun tesis içerisindeki yeşil alanların sulanması, ekipman temizliği ve saha yıkama gibi işlerde değerlendirilmesi hedefleniyor. Özellikle kuraklık ve iklim değişikliğinin su kaynakları üzerindeki baskısının arttığı günümüzde, atıksuyun yeniden kullanılmasıyla su tasarrufuna katkı sağlanacak.

TESİSİN TÜM ALTYAPISI YENİLENECEK

550 milyon TL’lik yatırım kapsamında yalnızca arıtma kapasitesi artırılmayacak, tesisin işletme altyapısı da modernize edilecek. Ön arıtma üniteleri yenilenirken havalandırma ekipmanları ve çamur susuzlaştırma sistemleri geliştirilecek.

Ayrıca TM2 terfi merkezinin elektromekanik aksamları güncellenecek ve yeni otomasyon sistemleriyle arıtma süreçlerinin kesintisiz izlenmesi sağlanacak. Çalışmaların, mevcut tesisin işletme sürekliliği korunarak etaplar halinde yürütülmesi planlanıyor.

ALANYA’NIN ÇEVRESEL GELECEĞİNE YATIRIM

ASAT tarafından hayata geçirilecek proje, Alanya’nın artan nüfusuna ve turizm hareketliliğine karşı atıksu altyapısının güçlendirilmesini hedefliyor. İleri arıtma teknolojisi, suyun yeniden kullanımı ve deniz kirliliğinin azaltılmasına yönelik uygulamalarla Mahmutlar, Kestel ve Kargıcak mahallelerinin çevresel altyapısının uzun vadeli ihtiyaçlara cevap verecek şekilde geliştirilmesi amaçlanıyor. (Sudi ÇANDIR)

Kaynak: Haber Merkezi