ANJELİK Hotels ev sahipliğinde düzenlenen Nomad Fest Türkiye 2026, farklı disiplinlerden insanları, sıra dışı fikirleri ve ilham veren konuşmacıları Alanya’da buluşturdu. 16-25 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek festivalin gala programı, 20 Ekim Salı günü Anjeliq Downtown Hotel’de yapılacak.

“Gelecek nereye gidiyor ve biz o gelecekte nasıl yaşayacağız?” sorusundan yola çıkan etkinlikte yapay zekâ, start-up kültürü, girişimcilik, insan zekâsının sınırları ve geleceğin iş dünyası masaya yatırılacak. Değişen dünya düzeni ve yeni nesil yaşam alışkanlıklarının da ele alınacağı buluşmada teknolojinin ötesine geçilerek doğa, organik yaşam, sağlık, sürdürülebilirlik ve insanın özüne dönüş konuları üzerinde durulacak.

ALANYA’NIN DOĞASI VE KÜLTÜRÜ DAHA GENİŞ KİTLELERE ULAŞACAK

Festivalin, Alanya’nın yalnızca turizm potansiyelini değil, kültürel zenginliğini ve doğal mirasını da daha geniş kitlelere tanıtmasına katkı sağlaması bekleniyor. Farklı ülkelerden ve alanlardan katılımcıları bir araya getirecek etkinliğin, Alanya’nın uluslararası alandaki bilinirliğini artırması ve kentin alternatif turizm olanaklarının tanıtımına destek vermesi hedefleniyor.

YOGA ETKİNLİĞİ İLE START ALACAK

17 Ekim Cumartesi günü saat 08.00’de Kızılkule’de yoga etkinliğiyle başlayacak program, saat 10.00’da postür düzeltme ve omurga sağlığı çalışmasıyla devam edecek. Saat 11.00-12.00 arasında serbest zaman, 12.00’de öğle yemeği, 13.00’te Taşın Hoca ile cilt hücre yenileme sohbeti ve 14.00’te nefes ve mindfulness etkinliği gerçekleştirilecek. Saat 15.00-17.00 arasında aile dizilimi çalışması yapılacak. Gün, akşam yemeği ve saat 20.00’deki sıcak şarap partisiyle sona erecek. 18 Ekim Pazar günü saat 08.00’de Sunrise Yoga ve Veda Çemberi gerçekleştirilecek. Saat 11.00’de AD çıkış programının ardından 12.00-17.00 saatleri arasında NFA Nomad Landing kayıt ve giriş işlemleri yapılacak. Aynı saatlerde otel ve plaj etkinlikleri düzenlenecek. Saat 17.00-18.30 arasında gün batımı sohbeti ve dinlenme programı, 19.30’dan itibaren ise serbest buluşma ve giriş işlemleri devam edecek.

19 EKİM’DE DİJİTAL GÖÇEBELER BULUŞACAK

19 Ekim Pazartesi günü saat 10.00-16.00 arasında açık coworking alanı katılımcıların kullanımına sunulacak. Saat 10.00-16.00 arasında Golden Cleopatra Beach’te etkinlikler gerçekleştirilecek. Saat 12.30-14.30 arasında otantik Türk yemekleriyle öğle yemeği düzenlenecek. Saat 16.00’da AD Tanışma Çemberi, 17.00-19.30 arasında NFA Açılış Çemberi kapsamında Build, Belong, Breathe etkinliği yapılacak. Saat 18.00’de Kleopatra Sahili’nde Sunset Yoga düzenlenirken, 19.00’da keyifli sohbet ve akşam yemeği gerçekleştirilecek. Saat 20.30-22.00 arasında ise NFA sohbet ve akşam yemeği programı yer alacak.

20 EKİM’DE YAPAY ZEKÂ VE GELECEĞİN YAŞAM BİÇİMLERİ KONUŞULACAK

20 Ekim Salı günü saat 08.00’de Alanya İskelesi’nde yoga etkinliğiyle başlayacak programda, saat 10.00’da postür düzeltme ve omurga sağlığı çalışması yapılacak. Saat 10.00-10.20 arasında NFA Açılış Konuşmaları, 10.30-11.00 arasında ise Türkiye Dijital Göçebe Vizesi ele alınacak. Saat 11.00-11.20 arasında FOMO’nun üstesinden nasıl gelinebileceği konuşulurken, 11.30-12.10 arasında dijital göçebe etkinlikleri ve trendleri üzerine panel gerçekleştirilecek. Saat 12.15-12.45 arasında yapay zekâyı korkutucu olmaktan çıkarıp organize şekilde kullanma konusu ele alınacak.

Saat 12.45-14.30 arasında otantik Türk yemekleri öğle yemeği, 13.00’te Osman Hoca ile anatomi sohbetleri ve 14.00’te Access Bars etkinliği düzenlenecek. Saat 14.30-16.00 arasında yapay zekâ ile ilk faydalı iş akışını oluşturma üzerine AI Bootcamp gerçekleştirilecek. Saat 15.00’te Sea Walking, 16.00-18.00 arasında AI Plajda Dinlenme etkinliği yapılacak. Akşam saatlerinde yemek ve gala programlarının ardından saat 20.00’de DJ partisi düzenlenecek.

DİJİTAL SANAT VE YAPAY ZEKÂ ÖNE ÇIKACAK

21 Ekim Çarşamba günü saat 08.00’de yürüyüş ve veda çemberi gerçekleştirilecek. Saat 10.00-10.30 arasında The Nomad Body Reset, 10.30-11.00 arasında Nomad Yaşam Tarzı ve Uzaktan Çalışmada Vizyonun Gücü başlıklı oturum yapılacak. Saat 11.00’de AD çıkış programı, 11.05-11.35 arasında Ana Konuşma ve Uzaktan Çalışma, 11.35-12.05 arasında Başlık Daha Sonra Açıklanacak başlıklı konuşma yer alacak. Saat 12.05-12.35 arasında kurucular ve yüksek performans gösterenler için zihinsel performans konusu ele alınacak. Saat 12.30-14.00 arasında otantik Türk yemekleri öğle yemeği, 14.30-16.00 arasında AI Bootcamp, 16.00-18.00 arasında dijital sanat atölyesi gerçekleştirilecek. Günün programı saat 19.30’da akşam yemeği ve mekân seçimiyle tamamlanacak.

22 EKİM’DE GİRİŞİMCİLİK VE DİJİTAL DÜNYA MASAYA YATIRILACAK

22 Ekim Perşembe günü saat 10.00’da kendi dalganı yarat etkinliğiyle başlayacak program, 10.20’de Bir (Skool) Topluluğu Adım Adım 100.000'lik Bir İşe Nasıl Dönüştürülür? başlıklı oturumla devam edecek.

Saat 10.40’ta Upwork'te Gerçek Gelir Yaratmak, 11.15’te dijital göçebeler için vergi konuları, 11.50’de topluluğun gücünü açığa çıkaran yapay zekâ becerileri ele alınacak. Saat 12.25-14.00 arasında otantik Türk yemekleri öğle yemeği, 14.00-15.30 arasında AI Bootcamp gerçekleştirilecek. Saat 15.30-16.15 arasında Anywhere Body: Mekân Özgürlüğüne Sahip İnsanlar İçin Hareket Özgürlüğü, 16.15-18.00 arasında The Invisible Lens: Kalede Fotoğraf Çekim Atölyesi düzenlenecek. Saat 18.00’de Kleopatra Sahili’nde Sunset Yoga, 19.00’da keyifli sohbet ve akşam yemeği, 20.00’de ise Hi-Frequency ile plaj partisi yapılacak.

KÜLTÜR, SANAT VE TEKNOLOJİ BİR ARADA

23 Ekim Cuma günü saat 08.00’de Syedra Antik Kenti’nde yoga etkinliği gerçekleştirilecek. Saat 10.00-10.30 arasında içgüdülerle nasıl güvenileceği ve odaklanmanın nasıl sağlanacağı konuşulacak. Saat 10.30-11.40 arasında Nomad Hayatınızı Bir UX Araştırmacısı Gibi Tasarlayın / Hayatınız Bir Prototiptir başlıklı oturum düzenlenecek. Saat 11.45-12.05 arasında The Founder's Game, 12.05-12.25 arasında Sıfırdan Global Solopreneur'a başlıklı konuşma gerçekleştirilecek. Saat 12.30-14.00 arasında otantik Türk yemekleri öğle yemeği, 14.00’te diyetisyen eşliğinde sağlıklı beslenme sohbeti, 14.00-15.30 arasında AI Bootcamp yapılacak. Saat 15.00’te psikolog eşliğinde sohbet, 16.00’da nefes ve mindfulness etkinliği, 16.00-19.30 arasında Dim Mağarası kültürel aktivitesi düzenlenecek. Akşam yemeğinin ardından saat 20.00’de karaoke partisi gerçekleştirilecek.

24 EKİM’DE ALANYA’NIN DOĞAL GÜZELLİKLERİ KEŞFEDİLECEK

24 Ekim Cumartesi günü saat 08.00’de Core & ABS ve Veda Çemberi gerçekleştirilecek. Saat 10.00-11.30 arasında NFA Kapanış Çemberi düzenlenecek. Saat 11.00’de AD çıkış programı yapılırken, 12.30-13.30 arasında otantik Türk yemekleri öğle yemeği gerçekleştirilecek.

Saat 14.00-18.00 arasında düzenlenecek Blue & Green Alanya Tekne Turu ile katılımcılar Alanya’nın denizini ve doğal güzelliklerini keşfetme fırsatı bulacak.

25 Ekim Pazar günü ise saat 11.00’de NFA çıkış işlemleri gerçekleştirilecek. Festivalin son gününde katılımcılar için plajda ve Alanya’nın doğal güzelliklerinde serbest zaman programı yer alacak.

ALANYA’NIN DOĞASI VE KÜLTÜRÜ DAHA GENİŞ KİTLELERE ULAŞACAK

Festivalin, Alanya’nın yalnızca turizm potansiyelini değil, kültürel zenginliğini ve doğal mirasını da daha geniş kitlelere tanıtmasına katkı sağlaması bekleniyor. Syedra Antik Kenti, Alanya Kalesi, Kleopatra Plajı ve Dim Mağarası gibi kentin önemli noktalarında gerçekleştirilecek etkinliklerle katılımcılar Alanya’nın tarihi ve doğal güzelliklerini yakından tanıma fırsatı bulacak.

Farklı ülkelerden ve alanlardan katılımcıları bir araya getirecek organizasyonun, Alanya’nın uluslararası alandaki bilinirliğini artırması ve kentin alternatif turizm olanaklarının tanıtımına destek vermesi hedefleniyor.

GELECEĞİ BİRLİKTE TASARLAMA ÇAĞRISI

Yüksek Mimar Cüneyt Darı’nın davetiyle gerçekleştirilecek buluşmada, farklı dünyalardan gelen katılımcıların fikir alışverişinde bulunması, yeni iş birliklerinin kurulması ve geleceğin yaşam biçimlerine ilişkin yeni bakış açılarının geliştirilmesi amaçlanıyor. Etkinlikte geleceğin yalnızca teknolojik gelişmeler üzerinden değil, insanın zihni, doğayla ilişkisi ve yaşamın kendisi üzerinden de değerlendirilmesi hedefleniyor. (Mehmet TUNÇ)