Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci sınavında İspanyol devi Barcelona'yı sahasında konuk etmeye hazırlanıyor. İlk maçta deplasmanda Sporting Lizbon'a 3-1 mağlup olan sarı-kırmızılı ekip, taraftarı önünde galibiyet arayacak.

F5Haber'in aktardığı bilgilere göre, zorlu karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, oyuncularının motivasyonunun en üst seviyede olduğunu belirtti.

HEDEF SADECE SAVUNMA DEĞİL

Buruk, bu sezon oynadığı tüm maçları kazanan ve dünyanın en formda ekiplerinden biri olarak gösterilen Barcelona'ya karşı cesur bir oyun planı sahaya yansıtacaklarını vurguladı. Maçın favorisinin konuk ekip olarak görülmesinin doğal olduğunu ifade eden tecrübeli çalıştırıcı, sahada agresif ve tutkulu bir Galatasaray olacağının altını çizdi.

BARCELONA KARŞISINDA NASIL BİR STRATEJİ İZLENECEK?

Şampiyonlar Ligi seviyesinde yapılan basit hataların affedilmediği gerçeği, sarı-kırmızılı ekibin taktiksel yaklaşımını belirliyor. Top rakipteyken agresif bir presle meşin yuvarlağı kazanmayı hedefleyen Galatasaray, hücum bölgesinde ise daha sakin kalarak topa sahip olma oranını artırmayı planlıyor. Buruk, kalesini gole kapatmanın yanı sıra güçlü rakiplerinin savunma direncini kırarak skor üretmek zorunda olduklarını kaydetti.