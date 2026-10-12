İstanbul Bayrampaşa'da, Yıldırım Mahallesi Hal Kavşağı mevkisinde seyir halinde olan bir yolcu otobüsünde saat 16.40 sularında yangın meydana geldi. DHA'nın aktardığına göre, motor bölümünden yükselen alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Caner A. idaresindeki 34 FT 5007 plakalı boş otobüs yolda ilerlediği sırada, henüz belirlenemeyen bir nedenle arka kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Durumu aynalardan erken fark eden sürücü, aracı hızla yol kenarına çekerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

İTFAİYE EKİPLERİNDEN HIZLI MÜDAHALE

Olay yerine kısa sürede sevk edilen polis ve itfaiye birimleri bölgede çevre güvenliğini sağladı. İtfaiye erleri alevleri kontrol altına alarak yangını tamamen söndürdü. Güvenlik gerekçesiyle geçici olarak trafiğe kapatılan güzergah, soğutma çalışmalarının tamamlanması ve aracın güvenliğe alınmasıyla yeniden ulaşıma açıldı. Polis ekipleri yangının kesin çıkış nedenini belirlemek üzere inceleme başlattı.

ARAÇ YANGINLARINDA ERKEN FARKINDALIĞIN ÖNEMİ

Seyir halindeki büyük ticari araçlarda meydana gelen motor yangınlarında, sürücünün dumanı erken fark edip aracı derhal sağa çekmesi tahribatın büyümesini engelliyor. Olay anında otobüsün yolcusuz olması ve sürücünün standart acil durum prosedürlerini uygulayarak 112'yi hızla araması, durumun sadece maddi hasarla atlatılmasını sağladı.