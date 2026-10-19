Elektrik faturalarında uygulanan devlet desteğiyle ilgili yeni bir düzenleme ihtimali gündeme geldi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın açıklamaları, özellikle yüksek elektrik tüketimi bulunan haneleri yakından ilgilendiriyor.

Katıldığı televizyon programında enerji fiyatları ve destek uygulamaları hakkında değerlendirmelerde bulunan Bakan Bayraktar, 2027 yılı için elektrik tüketiminde yeni bir sınır belirleneceğini söyledi.

ELEKTRİKTE DEVLET DESTEĞİ SINIRI DÜŞEBİLİR

Elektrikte devlet desteğinden yararlanma koşullarının son yıllarda değiştiğini hatırlatan Bayraktar, 2025 yılında yıllık 5 bin kilovatsaat olan tüketim sınırının 2026'da 4 bin kilovatsaate indirildiğini belirtti.

Bakan Bayraktar, 2027 yılı için de yeni bir limit üzerinde çalışılacağını ifade ederek bu sınırın 4 bin kilovatsaatin altına düşebileceğini açıkladı.

Ancak yeni tüketim sınırının kaç kilovatsaat olacağına ilişkin henüz kesinleşmiş bir rakam paylaşılmadı.

KİMLERİN ELEKTRİK FATURASI ETKİLENEBİLİR?

Mevcut uygulamada, yıllık elektrik tüketimi belirlenen sınırı aşan konut aboneleri, devlet tarafından desteklenen ulusal tarife yerine yüksek tüketimli tüketicilere yönelik Son Kaynak Tedarik Tarifesi kapsamına alınabiliyor.

Bu nedenle 2027 yılı için sınırın düşürülmesi halinde, daha önce destek kapsamında kalan bazı haneler de yeni tarifeden etkilenebilecek.

Özellikle elektrikli ısıtma ve soğutma sistemlerini yoğun kullanan evlerde yıllık tüketim miktarı önem taşıyor.

2026 YILINDA SINIR 4 BİN KİLOVATSAAT

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) mevcut düzenlemesine göre konut aboneleri için yıllık tüketim sınırı 4 bin kilovatsaat olarak uygulanıyor.

Bu miktar, 12 aya bölündüğünde aylık ortalama yaklaşık 333 kilovatsaate karşılık geliyor.

Ancak uygulamada yalnızca tek bir ayın tüketimine bakılmıyor. Abonenin yıllık toplam tüketimi esas alınıyor.

Bu nedenle bir hanenin yaz aylarında klima kullanımı nedeniyle daha fazla elektrik tüketmesi, yıllık toplamı artırarak destek durumunu etkileyebiliyor.

MİLYONLARCA ABONE İÇİN KRİTİK AYRINTI

EPDK'nın 2026 yılı düzenlemesine ilişkin açıklamasına göre yaklaşık 2,5 milyon konut abonesinin mevcut 4 bin kilovatsaatlik sınırdan etkilenmesi öngörülüyor.

Bu sayı, konut abonelerinin yaklaşık yüzde 6'sına karşılık geliyor.

2027 yılı için tüketim sınırının düşürülmesi halinde etkilenecek abone sayısının artması mümkün. Ancak yeni limit açıklanmadığı için kaç hanenin daha kapsam dışında kalacağı henüz bilinmiyor.

ELEKTRİK VE DOĞALGAZA ZAM GELECEK Mİ?

Bakan Bayraktar, elektrik ve doğalgaz fiyatlarına ilişkin merak edilen soruya da yanıt verdi.

Ekim ve kasım ayları için yeni bir fiyat düzenlemesi planlamadıklarını belirten Bayraktar, enerji piyasasındaki gelişmelerin ve bütçe durumunun takip edildiğini ifade etti.

Böylece mevcut açıklamaya göre iki ay için zam planı bulunmadığı belirtildi. Bununla birlikte açıklama, yılın kalan dönemi veya 2027 yılı için fiyatların değişmeyeceği anlamına gelmiyor.

DEVLET DESTEĞİ İLE ELEKTRİK ZAMMI AYNI ŞEY DEĞİL

Elektrik faturalarındaki olası değişiklikle ilgili en önemli ayrıntılardan biri, destek sınırının düşürülmesiyle genel elektrik tarifesine zam yapılmasının farklı uygulamalar olması.

Devlet desteği sınırının düşürülmesi, bütün abonelerin elektrik birim fiyatının aynı oranda artırılması anlamına gelmiyor.

Yeni limitin altında kalan aboneler destekli tarifeden yararlanmaya devam edebilirken, sınırı aşan tüketicilerin faturaları farklı şekilde hesaplanabiliyor.

Bu nedenle olası düzenlemenin etkisi her hanenin tüketim miktarına göre değişebilecek.

ALANYA VE ANTALYA'DAKİ ABONELERİ DE İLGİLENDİRİYOR

Yaz aylarında klima kullanımının yaygın olduğu Alanya ve Antalya'da elektrik tüketimi, özellikle sıcak dönemlerde artabiliyor.

Yıllık tüketim sınırının düşürülmesi durumunda, soğutma ihtiyacı nedeniyle yüksek elektrik kullanan hanelerin destek durumlarını kontrol etmesi önem kazanacak.

Ancak Alanya veya Antalya'da kaç abonenin olası değişiklikten etkileneceğine ilişkin henüz resmî bir veri bulunmuyor.

GÖZLER 2027 İÇİN ALINACAK KARARDA

Elektrikte devlet desteğine ilişkin yeni sınırın önümüzdeki dönemde netleşmesi bekleniyor.

Bakan Bayraktar'ın açıklaması, 2027 yılında yüksek tüketimli abonelere uygulanan destek koşullarının yeniden düzenlenebileceğine işaret ediyor.

Yeni limitin kesinleşmesiyle birlikte hangi tüketim grubundaki abonelerin destek kapsamı dışında kalacağı da açıklığa kavuşacak.