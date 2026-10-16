ALANYA Üniversitesi, Erasmus Days 2026 kapsamında düzenlediği “Kızılkule’nin Sırları: 800 Yıllık Tarihte Bir Şehir Oyunu” etkinliğiyle farklı kültürlerden katılımcıları Alanya’nın tarihi mirası etrafında buluşturdu. Kızılkule’nin 800. yılına özel hazırlanan programda katılımcılar, ipuçlarının peşinden giderek kentin geçmişini birlikte keşfetti.

Etkinlik, Alanya Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü ile Mimarlık Bölümü öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Muzaffer Özgüleş’in yürüttüğü Erasmus+ destekli “Palimpsest Cities” çalışması kapsamında, Alanya Belediyesinin desteğiyle gerçekleştirildi. Türkçe ve İngilizce düzenlenen program, Kızılkule ve Tersane’nin tarihi atmosferini kültürlerarası öğrenmeyle bir araya getirdi.

TARİHİN İZİNDE BİRLİKTE KEŞFETTİLER

Çok kültürlü ekipler oluşturan katılımcılar, kendilerine verilen ipuçlarını takip ederek tarihi mekânlardaki görevleri tamamladı. Mimari detayları inceledi, gözlemlerini birbirleriyle paylaştı ve tarihi yapılardan ilham alan kısa hikâyeler oluşturdu.

Oyunlaştırma ve hikâye anlatımını buluşturan bu deneyim, katılımcılara Alanya’nın geçmişini keşfederken birbirlerini tanıma fırsatı da sundu. Her görev; birlikte düşünmek, farklı bakış açılarını dinlemek ve ortak bir çözüm üretmek için bir buluşma noktasına dönüştü.



KÜLTÜREL MİRAS ETRAFINDA ORTAK BİR DENEYİM

Erasmus Days’in kültürlerarası öğrenme ve iş birliği anlayışıyla hazırlanan etkinlikte; takım çalışması, yaratıcılık, problem çözme, gözlem ve dijital okuryazarlık becerileri ön plana çıktı. Farklı kültürlerden katılımcıların ortak görevlerde bir araya gelmesi, kültürel çeşitlilik ve ortak miras üzerine düşünmeye alan açtı.

Alanya Belediyesinin desteğiyle Kızılkule ve Tersane’ye ücretsiz giriş imkânı sağlanan program, katılımcıların yaşadıkları veya eğitim gördükleri kentin tarihiyle daha yakın bir bağ kurmasını amaçladı.

Kızılkule’nin 800 yıllık geçmişi etrafında gerçekleşen bu buluşma, Erasmus Days 2026’nın paylaşma, birlikte öğrenme ve kültürler arasında bağ kurma ruhunu Alanya’nın tarihi mekânlarına taşıdı.