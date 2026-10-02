UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup’taki üçüncü maçında Belçika ile karşılaşacak A Milli Takım, Türk Hava Yolları’na ait uçakla Liège’e ulaştı. Milli takım kafilesi havalimanında Türkiye’nin Brüksel Büyükelçisi G. Barış Tantekin, Brüksel Başkonsolosu Onur Sevim ve beraberindeki heyet tarafından karşılandı.

Kafilenin havalimanından geçişi sırasında yaşananlara ilişkin bazı basın organlarında çıkan haberlerin ardından TFF’den açıklama geldi.

TFF: HERHANGİ BİR SORUN VEYA ARAMA YAŞANMADI

TFF, futbolcular ve teknik heyetin havalimanındaki rutin pasaport kontrol işlemlerini tamamladıktan kısa süre sonra çıkış yaptığını açıkladı.

Federasyonun açıklamasına göre güvenlik amacıyla havalimanı görevlileri tarafından kafileye refakat edildi. Bu nedenle öncelikle A Milli Takım futbolcuları ile teknik heyetin geçişi sağlandı.

TFF, kafilenin herhangi bir sorun veya arama işlemiyle karşılaşmadan havalimanından ayrıldığını özellikle vurguladı.

“RUTİN SÜREÇ FARKLI ŞEKİLDE YANSITILDI”

Federasyon, kargo ve lojistik ağırlıklı hizmet veren Liège Havalimanı’nda kafilenin hızlı ve güvenli şekilde geçiş yaptığını bildirdi.

TFF, bazı basın organlarında yaşanan sürecin farklı şekilde aktarıldığını belirterek uygulamanın milli takım kafilesinin güvenliğinin sağlanması ve havalimanında gerekli refakatin yapılması amacıyla gerçekleştirildiğini açıkladı.

BELÇİKALI YETKİLİLERE TEŞEKKÜR

TFF açıklamasının sonunda, A Milli Takım’ın Belçika’ya girişinde kafileyi karşılayan ve süreç boyunca eşlik eden Türkiye Cumhuriyeti Brüksel Büyükelçiliği ile Belçikalı yetkililere ilgi, iş birliği ve destekleri nedeniyle teşekkür etti.

BELÇİKA-TÜRKİYE MAÇI BU AKŞAM

A Milli Takım, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup’taki üçüncü karşılaşmasında bu akşam Belçika’ya konuk olacak. Liège kentindeki Maurice Dufrasne Stadyumu’nda oynanacak mücadele TSİ 21.45’te başlayacak ve ATV’den canlı yayınlanacak.

Türkiye, gruptaki ilk iki karşılaşmasında Fransa’ya 1-0, İtalya’ya ise 4-1 mağlup oldu. Belçika ise İtalya’yı 2-0 mağlup ederken Fransa’ya 1-0 kaybetti.