Alanya'da kontrolden çıkan otomobilin yol kenarındaki demir bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Çarpmanın etkisiyle bariyerlerin otomobilin içine saplandığı kazada sürücü hastaneye kaldırıldı.

OTOMOBİLE DEMİR BARİYERLER SAPLANDI

Kaza, Alanya'nın Kestel Mahallesi Doğu Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 06 RAB 86 plakalı otomobil, seyir halindeyken direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu kontrolden çıktı. Yol kenarındaki demir bariyerlere çarpan otomobilde büyük çapta maddi hasar oluşurken sürücü yaralandı.

YARALI SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı sürücüye olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Ardından ambulansla hastaneye kaldırılan sürücü tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumuna ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

Jandarma ekipleri, kaza bölgesinde güvenlik önlemleri alarak araç geçişlerini kontrollü şekilde sağladı. Kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

DOĞU ÇEVRE YOLU ARALIK 2025'TE AÇILMIŞTI

Kazanın meydana geldiği Alanya Doğu Çevre Yolu, ilçenin ulaşım altyapısındaki önemli yatırımlar arasında yer alıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın 20 Aralık 2025 tarihli açıklamasına göre, toplam 15,2 kilometre uzunluğunda projelendirilen yolun Hasbahçe-Mahmutlar arasındaki 12 kilometrelik bölümü hizmete açıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, açılış töreninde yaptığı açıklamada, hizmete alınan yolun ilk 4,5 kilometresinin 6 şeritli, sonraki 7,5 kilometresinin ise 4 şeritli olarak inşa edildiğini bildirdi. Proje kapsamında toplam 2 bin 708 metre uzunluğunda 3 çift tüplü tünel, 7 çift köprü, 1 tek köprü ve 3 farklı seviyeli kavşak yapıldı.

Bakanlığın aynı tarihli açıklamasında, Alanya'nın mevcut çevre yolundan günlük ortalama 33 bine yakın aracın geçtiği belirtildi. Yeni güzergahın temel hedefinin transit trafiği şehir merkezinden uzaklaştırmak ve ulaşım güvenliğini artırmak olduğu ifade edildi.

KESTEL'DE DAHA ÖNCE DE ÖLÜMLÜ KAZALAR YAŞANDI

Kestel Mahallesi'ndeki tüneller ve bağlantı yollarında daha önce de ciddi trafik kazaları meydana geldi. 11 Temmuz 2026'da Kestel Mahallesi Tüneller mevkisinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan motosikletin 47 yaşındaki sürücüsü Özgür Metin hayatını kaybetmişti.

31 Mayıs 2026'da ise Kestel Mahallesi Dim Çayı Tüneli çıkışında istinat duvarına çarpan panelvanın sürücüsü Bilal Ulaş, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Farklı tarihlerde meydana gelen bu kazaların nedenlerinin aynı olduğuna ilişkin doğrulanmış bir bulgu bulunmuyor.