ALANYA gece hayatının vazgeçilmez adreslerinden Club Summer Garden’da eğlence rüzgârı tüm hızıyla esiyor. Sezonun dev kapanış partisi için geri sayım sürerken, mekânda düzenlenen birbirinden renkli geceler de hız kesmiyor.

Ünlü DJ Halil Vergin’in kabin başına geçtiği gecede, ritmi yükselten müzikler dans pistine taşan enerjiyle buluştu. Yerli ve yabancı çok sayıda misafirin akın ettiği Club Summer Garden’da, müzik ve dans eşliğinde unutulmaz anlar yaşandı.

KAPANIŞ ÖNCESİ COŞKU DORUKTA

Işık şovları, hareketli müzikler ve bitmeyen enerjisiyle dikkat çeken mekân, Alanya’nın eğlence hayatındaki iddiasını bir kez daha ortaya koydu. Dev kapanış partisi öncesinde temposunu koruyan Club Summer Garden, sezonun son gecelerine damga vurmaya hazırlanıyor.

KAPANIŞ GECESİNDE İKİ DJ SAHNE ALACAK

24 Ekim’de gerçekleştirilecek sezon finalinde DJ Özgür Uzar ve DJ Gökhan Sakaltaş müzik performanslarıyla misafirlerin karşısına çıkacak. İşletmenin açıklamasına göre başlangıçta 17 Ekim için hazırlanan program, sanatçı kadrosu korunarak yeni tarihe taşındı.

GELENEKSEL SUCUK EKMEK PARTİSİ DÜZENLENECEK

Club Summer Garden’ın sezon kapanışında geleneksel hale getirdiği sucuk ekmek partisi de 24 Ekim’de gerçekleştirilecek. Müzik programına eşlik edecek etkinlik, işletmenin yaz sezonuna veda organizasyonunun bir parçası olacak.

Sezon boyunca DJ performansları ve çeşitli sahne etkinliklerine ev sahipliği yapan işletme, kapanış gecesinin ardından 2026 yaz sezonunu tamamlamış olacak. (Mehmet TUNÇ)