Yalova'nın Altınova ilçesinde 24 Ocak 2023 tarihinde meydana gelen ve başlangıçta düşme olayı olarak değerlendirilen Semiha Sözer'in ölümüne ilişkin davada yargı süreci tamamlandı. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, eşi Erdal Necip Sözer hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onayarak kararı kesinleştirdi.

FOTOĞRAF ÇEKTİRMEK İÇİN KAYALIKLARA ÇIKTIKLARINI SÖYLEMİŞTİ

Olay, Altınova ilçesine bağlı Soğuksu köyünün Ballıkaya mevkisinde yaşandı. Semiha Sözer (34), eşi Erdal Necip Sözer (41) ile birlikte bulunduğu kayalıklardan yaklaşık 20 metre aşağı düşerek hayatını kaybetti.

Olayın ardından ifade veren Erdal Necip Sözer, eşiyle fotoğraf çektirmek amacıyla kayalıklara çıktıklarını söyledi.

Ancak başlatılan soruşturmada elde edilen bulgular, olayın kaza olmadığı yönündeki şüpheleri güçlendirdi.

BİLİRKİŞİ RAPORU CİNAYETİ ORTAYA ÇIKARDI

Soruşturma kapsamında görevlendirilen bilirkişi heyeti, olay yerindeki bulguları ve düşme koşullarını inceleyerek Semiha Sözer'in ölümünün kaza veya intihar sonucu meydana gelmediği kanaatine vardı.

Hazırlanan raporda, Sözer'in itilmesi sonucu kayalıklardan düştüğü değerlendirildi.

Olaydan yaklaşık 15 ay sonra tutuklanan Erdal Necip Sözer ise yargılama boyunca hakkındaki suçlamaları reddetti.

OLAY YERİNDE KEŞİF YAPILDI

Davanın görülmesi sırasında olayın yaşandığı kayalıklarda keşif gerçekleştirildi.

Sanık Erdal Necip Sözer, hakim ve bilirkişi heyetinin katıldığı keşifte eşinin düştüğü noktayı göstererek olay günü yaşananları anlattı.

Yapılan incelemeler ve dosyadaki deliller doğrultusunda yargılama süreci devam etti.

YARGITAY AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET CEZASINI ONADI

Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesi, 3 Ocak 2025 tarihinde Erdal Necip Sözer'i ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Bursa Bölge Adliye Mahkemesinin 8 Mayıs 2025 tarihli kararının ardından dosya, temyiz incelemesi için Yargıtay'a gönderildi.

Dosyayı değerlendiren Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Türk Ceza Kanunu'nun 82/1-f maddesi kapsamında hükme "kadına karşı" ifadesini de ekleyerek kararı düzeltilmiş şekilde oy birliğiyle onadı.

İYİ HAL İNDİRİMİ UYGULANMADI

Yargıtay, sanığın iyi hal indirimi talebini de kabul etmedi. Böylece Erdal Necip Sözer hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası kesinleşmiş oldu.

Semiha Sözer'in cenazesi, olayın ardından memleketi Bursa'nın Orhangazi ilçesine bağlı Hamzalı Mahallesi'nde toprağa verilmişti.