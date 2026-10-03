AFAD tarafından yayımlanan Türkiye Deprem Tehlike Haritası, ülke genelindeki sismik risk dağılımını bölgesel olarak ortaya koyuyor. Kuzey Anadolu, Doğu Anadolu ve Ege fay hatları yüksek risk taşırken, İç Anadolu ve Karadeniz'in bazı kesimleri sismik hareketlilik açısından daha güvenli kabul ediliyor.

Güncel verilere göre Sinop, Karaman ve Niğde deprem tehlikesinin görece en düşük olduğu üç kent olarak öne çıkıyor. Kuzey Anadolu Fayı'nın güneyinde kalan Sinop şehir merkezi ile aktif fay kuşaklarının uzağında yer alan Karaman, haritada düşük tehlike değerleriyle dikkat çekiyor. Niğde'de ise ilçe bazlı farklılıklar görülmekle birlikte genel risk seviyesi ülkenin diğer bölgelerine kıyasla daha az seyrediyor.

DÜŞÜK TEHLİKE SIFIR RİSK ANLAMINA MI GELİYOR?

Türkiye'nin tektonik yapısı gereği hiçbir bölge için kesin olarak deprem olmaz ifadesinin kullanılamayacağı bildirildi. Karaman ve Niğde gibi illerde ana fay hatları bulunmasa da, bölgesel kırıklar ve yerel zemin özellikleri sarsıntı tehlikesini farklı noktalarda değiştirebiliyor. Bu nedenle düşük tehlike bölgesinde yaşamak, olası bir depremden tamamen muaf olmak anlamına gelmiyor.

YENİ HARİTADA HANGİ KRİTERLER DİKKATE ALINIYOR?

AFAD'ın 2019 yılında uygulamaya koyduğu sistem, eski birinci derece veya beşinci derece şeklindeki toptancı bölge sınıflandırmasını ortadan kaldırdı. Yeni harita, doğrudan belirli bir koordinatta beklenen yer hareketi beklentisini ölçüyor. Dolayısıyla ev alırken veya taşınırken sadece ilin genel riskine değil; binanın yaşına, taşıyıcı sistemine, zemin etüdüne ve güncel deprem yönetmeliğine uygunluğuna bakılması gerekiyor.