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Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaza sonrası otomobilde sıkışan Suna Uluışık ve Eda Uluışık için itfaiye ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesiyle sıkıştıkları yerden çıkarılan 2 yaralı sağlık görevlilerine teslim edildi.

Kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü Hasan Uluışık ile otomobilde bulunan Rafet Uluışık, Eda Uluışık, Suna Uluışık ve Ömer Faruk Uluışık yaralandı.

Konya’nın Seydişehir ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada aynı araçta bulunan 5 kişi yaralanırken, araçta sıkışan 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

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