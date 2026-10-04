Konya’nın Seydişehir ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada aynı araçta bulunan 5 kişi yaralanırken, araçta sıkışan 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
YAĞIŞLI HAVADA KONTROLDEN ÇIKTI
Kaza, saat 12.30 sıralarında Seydişehir ilçesine bağlı Susuz Mahallesi yakınlarında meydana geldi.
Hasan Uluışık yönetimindeki 34 NLE 79 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Savrulan otomobil yol kenarındaki şarampole yuvarlandı.
5 KİŞİ YARALANDI
Kazada sürücü Hasan Uluışık ile otomobilde bulunan Rafet Uluışık, Eda Uluışık, Suna Uluışık ve Ömer Faruk Uluışık yaralandı.
Kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
ARAÇTA SIKIŞAN 2 KİŞİYİ İTFAİYE KURTARDI
Kaza sonrası otomobilde sıkışan Suna Uluışık ve Eda Uluışık için itfaiye ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesiyle sıkıştıkları yerden çıkarılan 2 yaralı sağlık görevlilerine teslim edildi.
Yaralı 5 kişi, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme sürüyor.