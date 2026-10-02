Yangın, Kadıköy’de bulunan 8 katlı bir binada meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangında alevler kısa sürede büyüyerek binayı sardı. Çevredeki vatandaşların durumu fark ederek ihbarda bulunması üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

EKİPLER BİNAYA MÜDAHALE ETTİ

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri bir yandan alevlere müdahale ederken, diğer yandan binada bulunan vatandaşların güvenli şekilde dışarı çıkarılması için çalışma başlattı.

Yangın nedeniyle oluşan yoğun dumanın binanın bazı bölümlerini kapladığı belirtilirken, içeride mahsur kalan kişilere ulaşılması için ekiplerin çalışmaları sürüyor.

DUMANDAN ETKİLENENLER HASTANEYE KALDIRILDI

Yangından çıkan yoğun dumandan etkilenen bazı kişilere olay yerindeki sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. Dumandan etkilenenler daha sonra ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri ise yangının meydana geldiği bina ve çevresinde güvenlik önlemleri alarak vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı.

TAHLİYE ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

İtfaiye ekiplerinin binada mahsur kalanları tahliye etme ve yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili inceleme başlatılması bekleniyor.