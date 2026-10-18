Manavgat'a tatil amacıyla gelen Almanya vatandaşı Rabea Kanacke, İslam dinini kabul ederek Müslüman oldu. Ailesindeki Müslüman bireylerin ve arkadaşlarının yaşam tarzlarından etkilenen Kanacke, yaptığı araştırmaların ardından Müslüman olmaya karar verdi.

MÜFTÜLÜKTE İHTİDA TÖRENİ DÜZENLENDİ

Manavgat İlçe Müftülüğünde gerçekleştirilen ihtida töreni, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Törende Manavgat İlçe Müftüsü Oğuzhan Kadıoğlu, Rabea Kanacke'ye İslam dininin temel inanç esasları hakkında bilgi verdi.

İslam'ın bütün peygamberlere ve ilahi kitaplara iman etmeyi esas aldığını belirten Kadıoğlu, son peygamberin Hz. Muhammed, son ilahi kitabın ise Kur'an-ı Kerim olduğunu ifade etti.

İslam'a girmenin Allah'ın birliğine ve Hz. Muhammed'in Allah'ın kulu ve peygamberi olduğuna inanmakla gerçekleştiğini anlatan Kadıoğlu, "Bizler bu inancı Kelime-i Şehadet ile dile getiririz. Şimdi sizin Kelime-i Şehadet'i ikrarınıza ve Müslüman oluşunuza şahitlik edeceğiz." dedi.

Konuşmanın ardından Kelime-i Şehadet getiren Rabea Kanacke, Müslüman oldu.

MÜSLÜMAN ARKADAŞLARINDAN ETKİLENDİ

Her yıl tatil için Manavgat'a geldiği öğrenilen Kanacke'nin İslam'a yönelmesinde ailesinin ve Müslüman arkadaşlarının önemli rol oynadığı belirtildi.

Kanacke'nin annesinin de Müslüman arkadaşlarından etkilenerek henüz kendisi Müslüman olmadan kızına "Rabea" ismini verdiği öğrenildi.

Ailesinde zamanla Müslüman olan başka bireylerin de bulunması, Kanacke'nin İslam dinine ilgisini artırdı. Müslüman arkadaşlarının yaşamlarını gözlemleyen ve İslam hakkında araştırmalar yapan Kanacke, edindiği bilgiler doğrultusunda Müslüman olmaya karar verdi.

İHTİDA BELGESİ VE KİTAPLAR HEDİYE EDİLDİ

İhtida töreni, Manavgat İlçe Müftüsü Oğuzhan Kadıoğlu'nun yaptığı duayla sona erdi.

Müftü Kadıoğlu, İslam dinini kabul eden Rabea Kanacke'yi tebrik ederek kendisine ihtida belgesi takdim etti. Kanacke'ye ayrıca Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından oluşan çeşitli kitaplar hediye edildi.