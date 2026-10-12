Almanya'nın bağımsız tüketici test kuruluşu Stiftung Warentest, piyasada bulunan 40 farklı pirinç ürünü üzerinde yaptığı laboratuvar incelemelerinin sonuçlarını yayımladı. Açıklanan rapora göre, basmati, yasemin ve tam tahıllı gibi çeşitli türlerin yer aldığı testte yalnızca dört ürün 'iyi' derecesi alabildi. İncelenen sekiz ürün ise 'yeterli' notunda kalarak tüketicilere tavsiye edilmedi.

Laboratuvar analizlerinde ürünler; arsenik, kadmiyum, kurşun, nikel, pestisit kalıntıları ve küf toksinleri açısından değerlendirildi. Test sonuçları, pirinçlerdeki kirletici oranlarının markadan markaya büyük farklılıklar gösterdiğini ortaya koydu.

TÜRKİYE'DEKİ RAFLARDA DA YER ALIYOR MU?

Araştırma listesinde, Türkiye'deki zincir marketlerde ve perakende kanallarında satışa sunulan 'Tilda Pure Original Basmati' markası da yer aldı. Ayrıca test edilen ürünler arasında 'Kavak Güllü Tosya tipi Goldkorn' isimli pirincin de bulunması dikkat çekti.

TÜKETİCİLER BU SONUÇLARI NASIL DEĞERLENDİRMELİ?

Pirinç, yetiştiği sulak alanların doğası gereği topraktaki arsenik gibi ağır metalleri emme eğiliminde olan tarım ürünleri arasında yer alıyor. Ancak, Almanya'da analizi yapılan ürünlerin üretim partileri ile Türkiye'ye ithal edilen serilerin aynı kirletici seviyelerine sahip olduğuna dair kesin bir veri bulunmuyor. Bu sebeple, açıklanan laboratuvar sonuçlarının Türkiye pazarındaki ilgili markanın tüm ürünlerini kapsayacak şekilde doğrudan genellenemeyeceği belirtiliyor.