Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" listesi güncellendi. Yeni listede, Bursa'da 1959 yılından bu yana hizmet veren ve şehrin en bilinen işletmelerinden olan "Acı Dayı" isimli pide salonu da yer aldı.

Bakanlık ekiplerinin 8 Haziran tarihinde işletmeden aldığı çiğ cantık harcı numunesinin laboratuvar incelemesi tamamlandı. Yapılan analiz sonucunda, pide ve cantık yapımında kullanılan harcın içinde tek tırnaklı hayvan eti bulunduğu belgelendi. Aynı listede Bursa'daki farklı işletmelere ait köfte ve sucuk ürünlerinde de benzer ihlallerin tespit edildiği aktarıldı.

İŞLETMEDEN YARGI SÜRECİ AÇIKLAMASI

Test sonucunun kamuoyuna yansımasının ardından 68 yıllık işletmeden resmi bir açıklama geldi. Ortaya çıkan laboratuvar bulgusunu ciddiyetle değerlendirdiklerini belirten işletme yönetimi, müşterilerde oluşan kaygıdan dolayı üzüntü duyduklarını bildirdi. Tedarik ve üretim süreçlerinin baştan sona yeniden yapılandırılacağı duyurulurken, uygulanan idari işleme karşı hukuki yollara başvurulduğu ifade edildi.

TEK TIRNAKLI ETİ NEDİR VE NASIL SORGULANIR?

Gıda mevzuatında at, eşek ve katır gibi hayvanları tanımlayan tek tırnaklı eti, genellikle maliyetleri düşürmek amacıyla yasa dışı olarak dana veya kuzu etine karıştırılıyor. Tüketiciler, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan "Güvenilir Gıda" portalı üzerinden yaşadıkları şehirdeki hileli ürün satan işletmeleri anlık olarak takip edebiliyor.