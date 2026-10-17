Karabük'ün Safranbolu ilçesinde ekim ve kasım aylarında hasadı yapılan safranın kilogram fiyatı rekor seviyeye ulaştı. Değeri 600 bin ile 900 bin lira arasında değişen ürünün tarlalarına hırsızların girmesi üzerine güvenlik önlemleri en üst düzeye çıkarıldı. Sözcü'nün aktardığına göre, çiftçiler ve kolluk kuvvetleri mahsulü korumak için ortak bir çalışma yürütüyor.

Fındık ve fıstık gibi değerli tarım ürünlerinin ardından, kırmızı altın olarak nitelendirilen safran için de sıkı bir güvenlik çemberi oluşturuldu. Bölgedeki araziler, jandarma ekipleri tarafından termal kameralar ve dronlar yardımıyla günün her saati izleniyor. Erken ekim yapan üreticiler, bir yıllık emeklerinin çalınmasını engellemek amacıyla güvenlik güçleriyle birlikte tarlalarda dönüşümlü olarak nöbet tutuyor.

TURİSTLERİN İLGİ ODAĞI

Büyük bir kısmı yurt dışına ihraç edilen safran, olgunlaşma döneminde açan mor çiçekleriyle dikkat çekiyor. Tarlalar sadece ticari alıcıların değil, aynı zamanda bölgeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin de uğrak noktası haline geldi. Ziyaretçiler, hasat döneminde tarlalarda oluşan manzarayı yakından takip ediyor.

SAFRAN NASIL TÜKETİLMELİ VE FAYDALARI NELER?

Dünyanın en pahalı baharatı olarak bilinen safran; krosin, krosetin ve safranal gibi bileşenler içeriyor. Yüksek antioksidan özelliğiyle bağışıklığı destekleyen bitki, beyindeki serotonin seviyesini artırarak stres ve kaygı gibi durumların hafifletilmesine yardımcı oluyor. Hafızayı güçlendirdiği ve sindirim sistemini düzenlediği belirtilen safranın tüketiminde ise dikkatli olunması gerekiyor. Uzmanlar, günlük kullanımın birkaç lifi geçmemesi gerektiğini, hamilelerin ve kronik rahatsızlığı bulunan kişilerin ise mutlaka hekim onayı alarak tüketmesini öneriyor.