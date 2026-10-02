ALANYA’da üniversite eğitimi almak üzere kente gelen öğrenciler, Alanya Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde büyük bir heyecanla karşılandı. Alanya Kaymakamlığı, Alanya Belediyesi, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Alanya Müftülüğü ve üniversitelerin iş birliğiyle gerçekleştirilen çalışmayla öğrencilerin karşılanarak yurtlarına güvenli ve ücretsiz şekilde ulaşmaları sağlandı.

ÖĞRENCİLERE ALANYA ANLATILDI

Otogarda karşılanan öğrencilere ulaşım konusunda destek verilirken, kentteki yaşamları boyunca ihtiyaç duyabilecekleri genel bilgiler de aktarıldı. Öğrencilerin Alanya’ya uyum sağlamalarını kolaylaştırmayı amaçlayan çalışmada, kentin sosyal, kültürel ve günlük yaşamına ilişkin bilgiler paylaşıldı. Yetkililer, yeni eğitim döneminin başlamasıyla birlikte kente gelen öğrencilerin kendilerini yalnız hissetmemeleri ve Alanya’ya daha kolay adapte olmaları amacıyla karşılamaların sürdürüleceğini belirtti.