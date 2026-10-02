İstanbul Ataşehir’de sahipleri tarafından başıboş bırakıldığı öne sürülen inekler caddeye çıkarak araçların arasında dolaştı. Trafikte ilerleyen inekler sürücülere zor anlar yaşatırken, yaşananlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, saat 13.00 sıralarında Ataşehir’in İçerenköy Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre sahipleri tarafından başıboş bırakılan inekler, bir süre sonra caddeye çıktı.

ARAÇLARIN ARASINDA İLERLEDİLER

Caddeye çıkan inekler, seyir halindeki araçların arasına girerek trafikte ilerlemeye başladı. Hayvanları fark eden sürücüler hızlarını düşürürken, bazı araçlar ineklerin geçişini tamamlamasını bekledi.

İneklerin araçların arasında dolaşması nedeniyle trafikte zaman zaman yavaşlama yaşandı. Sürücüler hayvanlara çarpmamak için dikkatli şekilde ilerledi.

O ANLAR KAMERADA

Trafiğin ortasında dolaşan inekleri gören vatandaşlar ise cep telefonlarına sarıldı. Kaydedilen görüntülerde ineklerin araçların arasında ilerlediği, sürücülerin de hayvanlardan kaçınmak için hızlarını düşürdüğü görüldü.

İneklerin trafikte dolaştığı anlar çevrede bulunanların da dikkatini çekerken, görüntüler kısa süreli şaşkınlığa neden oldu.