Trendyol 1. Lig'de mücadele eden İstanbul temsilcisi Ümraniyespor, teknik direktör Tayfun Rıdvan Albayrak ve ekibiyle yolların ayrıldığını duyurdu.

Kulübün resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, ayrılığın karşılıklı anlaşılarak gerçekleştiği belirtildi. Metinde, Albayrak ve teknik heyetine kulübe verdikleri emekler ile gösterdikleri özveri için teşekkür edilerek, bundan sonraki kariyerlerinde başarı dileklerinde bulunuldu.

TAKIMIN 9 HAFTALIK PERFORMANSI NASILDI?

F5Haber'in aktardığı verilere göre, Albayrak yönetimindeki takım bu sezon ligde çıktığı 9 karşılaşmada yalnızca 1 kez sahadan galibiyetle ayrılabildi. Geriye kalan maçlarda 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan İstanbul ekibi, puan tablosunda istenilen ivmeyi yakalayamadı.

AYRILIĞIN ARDINDAN HANGİ ADIMLAR ATILACAK?

Alınan başarısız sonuçların ve tek galibiyetin beklentileri karşılamamasının ardından gelen bu karar sonrası, yönetimin yeni teknik direktör arayışlarına hız vermesi bekleniyor.